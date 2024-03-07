擴大自由行｜港鐵：正與內地商討　冀高鐵增西安及青島為終點站

自由行城市昨（6日）起新增西安及青島兩個城市，惟目前香港無直達該兩地的高鐵班次。港鐵香港客運服務總監楊美珍今日（7日）表示，正與內地相關部門展開商討，希望增加西安及青島作為終點站，現時乘客坐高鐵，可在內地車站轉車到港。



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港鐵香港客運服務總監楊美珍今日在業績發布會上，回應高鐵會否增加西安及青島站時，指現時已與內地部門展開商討，希望可增加西安及青島站作為終點站，而現時坐高鐵，上述兩城市的乘客可在內地車站轉車到香港。

港鐵行政總裁金澤培則補充，高鐵營運與機場相似，並非由港鐵發車，故須與內地鐵路部門商議，目前已在磋商階段中。

根據港鐵業績報告，港鐵去年全年本地鐵路乘客量錄15.9億人次，按年增加18.9%，本地鐵路已恢復到疫情前水平。

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高鐵自去年1月15日恢復務務後，至去年底錄得2,010萬人次乘搭，平均每日達5.7萬人次乘搭。港鐵去年全年過境服務、即羅湖及落馬洲站，錄得7,150萬人次，平均每日達19.6萬人次。

另外，港鐵正檢討應對惡劣天氣下交通安排，金澤培強調，惡劣天氣下營運最重要是安全，「（最終）轉變同冇轉變都係因為安全。」