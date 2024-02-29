港鐵三線延誤｜港鐵初步發現：中央數據處理器與車站連接不暢順

港鐵荃灣線、觀塘線及港島線今日（29日）三線先後出現延誤，在運輸及物流局晚上要求提交調查報告後約半小時，港鐵回應表示，信號系統在今早頭班車開出時出現問題，令車務控制中心未能對三條路線進行自動控制和調度安排，車務控制中心隨即按既定機制，安排三絡使用備用系統，交由相關車站控制列車運作，以維持服務。

港鐵初步發現，事件涉及負責信號系統的中央數據處理器，與車站數據處理器連接不暢順。向受影響的乘客致歉。

運輸及物流局關注事件，促港鐵向機電工程署提交調查報告。



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三條線頭班車已出現問題

港鐵晚上表示，由於港鐵荃灣線、觀塘線及港島線的信號系統，在今早頭班車開出時出現問題，令車務控制中心未能對三條路線進行自動控制和調度安排，車務控制中心隨即按既定機制，安排三線使用備用系統，交由相關車站控制列車運作，以維持服務。

港鐵承認初段未向乘客通報

港鐵正進一步調查事件成因，亦會檢視乘客資訊發放安排。初步發現事件涉及負責信號系統的中央數據處理器與車站數據處理器連接不暢順。

荃灣線、觀塘線及港島線由頭班車起服務大致正常，故初段未有向乘客作特別通報。及至早上繁忙時間觀察到，個別班次出現延誤，港鐵隨即透過傳媒，車站廣播、MTR Mobile手機應用程式等渠道通知乘客，並在相關車站加派人手協助乘客。

天后至金鐘段出現跳掣

在上午8時50分左右，港島線天后往金鐘路段的供電系統曾出現跳掣情況，受影響路段內的列車後備電力系統相應啟動，提供電力予列車上的主要設施，包括部份照明和通風系統。該路段的供電系統及受影響列車服務，於上午大約9時回復正常。

港鐵向乘客致歉

荃灣線、觀塘線及港島線列車服務於上午約10時45分逐步回復正常的非繁忙時段班次，而信號系統亦於中午12時52分完成修復，恢復由車務控制中心進行操作。

港鐵表示，謹此向受影響的乘客致歉。

港鐵手機應用程式第一則延誤通知，是在上午8時25分發出，然而接收時間是滯後半小時，要在8時58分才收到。（手機截圖）

今早7時許，已有港鐵乘客反映出現延誤，事隔至少1時後，港鐵透過手機應用程式公布約早上8時25分，因信號系統運作不暢順，三線列車或會延誤，不過，有關資訊是在相隔半小時後，即8時58分才送到手機推播之上。

據立法會議員張欣宇表示，以他了解上午發生兩宗事故，包括系統控制中心信號系統失靈，未能在中心調度須轉用車站備用系統；以及港島線供電故障，因而造成列車延誤。