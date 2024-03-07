港鐵物業利潤僅20.8億　票價調幅只須扣0.6百分點　勢達加價門檻

港鐵票價調整月底出爐，為檢討可加可減票價機制後第二次調整票價。港鐵今日（7日）公布去年全年業績，全年純利潤77.84億，按年減少20.8%。其中影響票價方程式的香港物業發展利潤僅錄得20.8億元，按年減少80.1%。按票價機制生產力因素只能獲「保底」0.6個百分點扣減，套入現有數據到方程式中，即月底公布的去年第四季運輸業名義工資指數變動只須達到1.8%，即達加價門檻。



▼2023年3月28日 港鐵再度按機制加價▼



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政府去年檢討港鐵可加可減票價機制，將生產力因素與港鐵香港物業發展利潤掛勾，視乎利潤多寡，可於票價方程式中，獲得0.6%至0.8%的扣減。

港鐵今日公布業績，其去年全年香港物業發展利潤錄得20.8億元，由於利潤不超過50億元，按機制生產力因素只能是「保底」的0.6%，即獲0.6個百分點扣減。

生產力因素的安排（立法會文件）

在現行方程式下，將去年12月消費物價指數及去年第四季運輸業名義工資指數變動相加，再乘以0.5，並扣減生產力因素，便能得出票價加幅結果。

若得出結果不夠1.5%，則未能達到加價門檻，該年需要凍結票價，並將加幅延至明年；另設「封頂」機制，即其加幅不可高於去年第4季家庭住戶每月入息中位數變動。

由於去年12月消費物價指數錄得升2.4%，生產力因素則為0.6%，預料本月底出爐的去年第四季運輸業名義工資指數變動只須達到1.8%，即達到加幅門檻須要加價，而該項數據於去年第三季錄得6%。

另外，根據上月底出爐的家庭住戶每月入息中位數，為3萬元，較2022年第4季的2.91萬元增加3.09%，故今年港鐵票價加幅封頂為3.09%。