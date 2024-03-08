23條｜特首可發證明書認定秘密　公務員工會：勿帶機密資料回家

政府就《維護國家安全條例草案》刊憲，建議非法披露國家秘密者最高可判囚10年，特首可就某行為或事宜是否涉國家安全；或某材料是否涉國家秘密認定問題而發出證明書，又建議特首可向政府任何公務人員，就維護國安相關工作發布行政指令，



公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，公務員作為執行者，「隨非你唔打呢份工」，否則必須執行維護國安工作，故認為23條立法對公務員影響不大，但責任感加重或產生無形壓力，例如就管有機密材料方面，以往已不建議公務員將涉機密資料的工作帶回家完成，23條立法後則更要小心，勿隨意將機密資料帶離辦公室。



基本法23條立法公眾諮詢期2月28日完結。（潘耀昇攝）

23條草案列明，公務人員須協助維持國安工作，提供一切所需協助，特首可向任何公務人員就4項與維護國安相關的事宜，作出行政指令，而公務人員必須遵守，4項事宜包括：

1.落實中央人民政府就維護國家安全發出的指令；

2.維護國家安全的工作；

3.為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署依法履行在《香港國安法》第五章下的職責提供必需的權利、豁免、便利和配合；

4.行政長官認為有利於維護國家安全的其他事宜。



另外，草案建議非法披露國家秘密者最高可判囚10年，又提及特首可在其認為適當情況下，就某行為或事宜是否涉及國家安全，或某材料是否涉及國家秘密的認定問題，發出證明書。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，公務員是執行者，並非決策者，亦一直遵從政府指令執行維護國家安全工作，「冇得話唔執行，除非唔打呢份工」，故認為23條立法對公務員影響不大。

梁籌庭認為，公務員一直遵從政府指令，執行維護國家安全工作。（資料圖片）

公務員工會：增無形壓力 言談須更小心

不過，他認為23條在法律上列明公務員維護國家安全，公務員責任感加重，造成無形壓力，且在法例下，日後公務員言談、尤其涉及政治性言論，要更加小心。

公務員常處理機密文件，是否擔心誤墮披露國家機密法網？梁籌庭稱，公務員處理文件本身有保密守則，過往一直呼籲公務員勿把涉機密資料的工作帶回家完成，立法後就更加要小心，勿隨意帶出辦公室：「可能趕交功課帶返屋企做，但大家真係少啲做呢種動作，辦公室處理會更有安全感，返到屋企唔見咗好大獲，真係會懷疑你點解拎出去、係咪洩漏咗畀第三者。」