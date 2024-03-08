入境主任在家見女鄰居赤裸拍照上載　辯稱非偷拍　官斥狡辯裁罪成

入境事務主任涉在半山區住所內，偷拍鄰近大廈女住戶在家中裸體或穿吊帶背心的照片，並上載至社交平台及Telegram群組。他否認1 項窺淫罪和 2 項發布偷拍影像罪，在自辯時承認曾拍攝和上載照片，但否認「暗中」拍攝。裁判官今(8日)在東區法院指，被告的說法牽強和狡辯，裁定他3罪成立。裁判官亦指，被告嚴重侵犯事主的私隱，其行為令人髮指，先替他索取背景報告，把判刑押後至3月20日，期間被告還柙看管。



被告唐嘉麒，37歲，入境事務主任，現遭停職。他被控 1 項窺淫罪和 2 項發布偷拍影像罪，窺淫罪指被告於 2021年10月22日，在香港半山區西摩道一住宅某室，偷拍X的私密部位，及於同月14日及22日，在港未得X同意下發布X的影像。

被告唐嘉麒自辯時強調並無暗中拍攝事主，亦沒有凸支鏡出嚟。(朱棨新攝)

爭議並非暗中拍攝

控方指，被告於Telegram「中西區瘋狂群」群組和社交平台VKontakte，分別發布3和4張X的相片。而辯方在案中不爭議被告曾拍攝和發布相片，其爭議為被告是否如控罪所指「暗中」拍攝，和X是否處身於令人對保存私隱有合理期待的情況。

若大廈貼近而無法證窺淫罪有違立法精神

裁判官裁決時指，照片顯示X當時背向窗戶，不是站在窗戶展示身體，沒有邀請任何人觀看或拍攝。裁判官亦強調，不論X在窗戶前不穿衣服的次數，亦不等於她讓他人拍攝，對自己的私隱沒有合理期望。就辯方指，香港大廈之間貼近，被告只屬道德上犯錯，裁判官則先指，不同意被告的行為只是巧合，又指若因大廈之間貼近而無法證明窺淫罪行，是違反立法精神和目的。

暗中非指方法而是意圖

就被告否認暗中拍攝，裁判官則指「暗中」不是指方法，而是指其意圖，即在事主不知情下拍攝。而被告在案中便在房間，使用有十字準星的望遠鏡和手機，在X不知情下拍攝，裁判官形容被告的說法是牽強和狡辯。

未經X同意拍攝及發放兩罪均成立

裁判官指，涉案是X的私密照片，被告未經對方同意下拍攝，因此裁定他窺淫罪成。而他發布窺淫罪所得的照片，亦未經X同意下發布，因此裁定發布偷拍影像罪亦成立。

被告因本案失升職機會

辯方求情指，被告在案發前原有機會晉升，但因本案而失去此機會。辯方又指，被告非有預謀犯案，案件亦非同類中最嚴重，而涉案照片沒有拍到X的樣子，不會披露其身份。至於涉案兩個平台，VKontakte是俄羅斯社交平台，Telegram的群組則成員不多。

官斥被告行為極之厭惡令人髮指

裁判官指，本案性質嚴重，被告暗中拍攝X，令人極之厭惡，更大膽發布照片至兩個平台。裁判官斥責被告嚴重侵犯X的私隱，令人髮指，先替他索取背景報告，把判刑押後至3月20日，期間被告還柙看管。

X解釋因要處理工作上遇緊急情況才未穿衣

X早前作供透露，於2022年8月收到警方通知，遂前往警署。當時警員向她展示多張她被偷拍的照片，地點均為X當時住所的書房，部份相片中X未有穿衣，或穿吊帶背心睡衣、運動內衣，或以毛巾包裹身體。她指當時獨居，有時因工作上遇到緊急情況，在洗澡期間需接電話或回覆電郵，才會未有穿衣離開浴室。

被告稱為向俄友證見裸女才發放照片

被告自辯時則指，案發時期會在家工作，看到鄰近大廈單位內有一名沒有穿衣服的女士。他承認拍攝涉案相片，並把相片上載至Telegram「中西區瘋狂群」群組和社交平台VKontakte。

他解釋當時使用VKontakte和俄羅斯朋友聊天，見到該女士沒有穿衣服，遂告知朋友，但朋友不相信此事，他遂把相片傳送予對方，以支持其說法。至於上載至Telegram的群組，他則解釋是「貪玩」。被告又指，自己當時好奇同「八卦」才拍照，否認抱著偷窺的心態，相片也非經窺淫行為所得。他強調自己非暗中拍攝，拍攝時非「拉低窗簾，挖個窿」或用War game物品隱藏。

案件編號：ESCC1125/2023