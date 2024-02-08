入境主任涉偷拍女鄰居裸照　被告認用有十字準星望遠鏡配手機拍照

入境主任涉在西半山住所偷拍女鄰居裸露及吊帶背心睡衣照，案件今午(8日)在東區法院續審，控方庭上播放被告被捕後的錄影會面。他稱用有十字準星望遠鏡配合手機拍攝住所鄰近大廈的一名女住客，包括對方的祼照。他不認識該女子，亦沒有問准其同意。因覺得自己「無聊」，他已刪除相片，而該望遠鏡平時會用以觀看街景或對面大廈等。控方舉證完畢，被告被裁定表證成立，案件明續，辯方表示被告將會自辯。



被告唐嘉麒，37歲，案發時為入境事務主任，據悉已離職。他被控 1 項窺淫罪和 2 項發布偷拍影像罪，指他在2021年10月14至22日，在西摩道住所，在未得女事主X同意下偷拍她的私密部位，並把照片放上網。

被告唐嘉麒被指偷拍對面大廈女住客裸照受審。(朱棨新攝)

國安處警員在被告家發現不同望遠鏡

國安處警員周裕康供稱，他於2022年8月1日拘捕被告，並到被告的西摩道住所搜屋，並在被告的書房內，發現不同的望遠鏡，當中只有一支望遠鏡有十字準星，放在書枱近窗邊位置，遂檢取該鏡。

被告已婚並有兩名女兒

控方播放被告被捕後的錄影會面，被告透露已婚並育有兩名女兒。警員向他展示4張於社交平台VKontakte發布的相片，均是透過被告的VKontakte帳戶發布，其中一張相片顯示一名穿著睡衣的女子，另外3張相片則顯示該女子赤裸。被告稱該些相片是用手機配合望遠鏡，拍攝自己住所鄰近大廈的一名女子，相片上有十字準星。

因覺無聊已刪除照片

被告稱不認識相中女子，對方亦應不知悉被拍攝。警員問該女子是否同意他拍攝，被告回應：「我無問佢。」他認為對方亦不知他曾在VKontakte發布其照片。被告又指，因覺得自己好「無聊」，已刪除相片。又稱會用望遠鏡「望街、對面樓」。

案件編號：ESCC1125/2023