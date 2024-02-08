入境主任涉見女鄰居在家裸露　拍照放上網　事主稱未穿衣離開浴室

入境事務主任涉在半山區住所內，偷拍鄰近大廈女住戶在家中裸體或穿吊帶背心的照片，並上載至網頁及telegram群組內與他人分享。他否認偷拍等3項控罪，案件今（8日）在東區法院開審。事主X稱當時獨居，曾在洗澡時未穿衣服便到書房處理緊急工作，不知道曾被偷怕，並說：「無諗過自己屋企入面，被人偷拍。」辯方卻指，X未穿衣而身處書房，有被他人看到的風險，指其選擇了冒這風險，X否認說法。



被告唐嘉麒，37歲，入境事務主任。他被控 1 項窺淫罪和 2 項發布偷拍影像罪。窺淫罪指被告於 2021 年10月22日，在香港半山區西摩道一住宅某室，偷拍X 的私密部位，及於同月14 日及22日，在港未得X同意下發布X 的影像。

被告曾在中西區瘋狂群內發布照片

該兩罪指，被告於網頁Vkontakte，和Telegram「中西區瘋狂群」群組，分別發布4和3張X的相片。控辯雙方同意案情則指，被告在Vkontakte持有一帳戶。此外，他為「中西區瘋狂群」群組的成員。該群組的描述為「有特殊愛好，平日唔方便講，就係到啦」。

X在警方展示照片後才知曾被偷拍

X今在屏風後作供，透露於2022年8月收到警方通知，遂前往警署。當時警員向她展示多張她被偷拍的照片，地點均為X當時住所的書房，部份相片中X未有穿衣，或穿吊帶背心睡衣、運動型內衣，或以毛巾包裹身體。她指當時獨居，有時因工作上遇到緊急情況，在洗澡期間需接電話或回覆電郵，才會未有穿衣離開浴室。她又指，對被偷拍感不安和「好驚」，因未有想過在自己的住所內也遭偷拍。

辯方指X曾無穿衣走近窗邊5次以上

X在辯方盤問同意，若她未有穿衣而身處書房，有被他人看到的風險。辯方問X，是否當時選擇冒此風險，X不同意。辯方又指，X在涉案數月曾有5次以上，未有穿衣而走近窗邊，X稱不記得次數，但應沒有5次。

被告警誡下稱貪玩

控方透露，被告在警誡下稱因「貪玩」，拍攝手機內的相片。除了控罪的相片，警員亦在該手機內發現5張涉及X有穿衣的相片，以及64張其他女子的相片，後者大部份相片拍到女子的腳，少部份則拍到胸部。控方指，該些相片可讓裁判官考慮，被告稱「貪玩」的說法是否屬實，裁判官認為64張拍攝到其他女子的相片，和本案並不相關，控方最終沒有把它們呈堂。

辯方透露，爭議被告是否「暗中」拍攝，和X 是否處身於令人對保存私隱有合理期待的情況。

案件編號：ESCC1125/2023