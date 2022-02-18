鯨豚擱淺去年回落至32條　三成涉人類活動　江豚被船撞至脊骨碎裂

去年鯨豚擱淺個案回落至32宗，成近五年第二低。香港城市大學海洋動物影像解剖研究組分析指，有10條鯨豚死因與人為活動有關，有江豚疑被船隻撞擊後脊骨碎裂，令脊椎移位、腹部器官溢出。

研究組又發現，本港海龜屍體內有海洋垃圾，或是被棄置的「鬼網」纏繞，以致未能正常覓食、受傷或受到感染，甚至窒息而死。



（「2021海洋動物影像解剖研究組年度報告」截圖）

本港去年共錄得32條鯨豚擱淺，當中七成半為江豚，其餘為中華白海豚及其他品種的鯨豚，包括樽鼻海豚、侏抹香鯨及熱帶斑海豚，數字較過去三年（介乎46條至55條）回落。

10條鯨豚死因與人為活動有關

海洋動物影像解剖研究組為當中31條鯨豚進行影像解剖，判斷有10條死因與人為因素有關，其中9條涉漁業活動，1條與船隻撞擊有關。研究組影像解剖發現，有一條雌性成年江豚胃部有異物，例如魚鉤及漁線，身體的瘀傷與漁具纏繞吻合，加上肺部溺水及胃部的漁具，料很大機會與漁業活動有關。

研究組亦發現，有一條雄性亞成年江豚的背部腰間有大型傷口，超過6節脊骨碎裂，令脊椎移位，腹部器官溢出，相信船隻撞擊是在這條江豚生前造成。由於傷口在腰間，未必導致即時死亡，牠或勉強生存一段日子，故肺部出現曾經溺水跡象。

海龜生境面對海洋垃圾、撞船威脅

此外，去年有13宗海龜個案，包括欖蠵龜、綠海龜及赤蠵龜，當中10隻發現時已死亡。研究組至今共協助漁護署處理13宗活體及17宗屍體個案。

研究組研究海龜屍體期間，發現其中11隻體內有海洋垃圾，包括片狀塑膠（膠袋及包裝紙）、條狀塑膠（棉繩、尼龍繩），以及發泡膠（人造海綿）等；亦發現有3隻海龜曾遭船隻撞擊，其中一隻綠海龜屍體身上有三道明顯而平行的傷痕，傷口深至穿過背甲，近頭部的創傷令脊髓完全斷開，中間的創傷令器官外露，料由船隻的螺旋槳造成。

海龜同時面對漁業活動威脅，研究組發現有3隻海龜的屍體有相關痕跡，棄置的「鬼網」有機會纏繞海龜，影響牠們的活動能力，令其未能正常覓食、受傷或受到感染，甚至窒息而死，而被海龜誤食的魚鈎也有機會令牠們的器官，例如食道和胃部出現潰瘍，從而發炎或感染。