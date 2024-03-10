醒獅錦標賽｜深圳隊奪冠成獅王　香港B隊失足跌下　觀眾叫加油

世界香港夜光龍醒獅錦標賽2024高樁獅藝決賽今（10日）在紅磡香港體育館舉行，由深圳黃連勝醒獅武術團以9.45分贏得冠軍，得「獅王」美譽。比賽期間香港B隊曾「失足」從高樁跌下，在場觀眾皆呼叫加油。



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香港獅隊A隊奪季軍 不敵新加坡隊

在場氣氛熱鬧，隨每隊出場都會歡呼，尤其香港隊主場時，不少人大叫「加油」，在評審給予分數時亦隨即拍手歡呼。

是次冠軍得主為深圳黃連勝醒獅武術團；亞軍由新加坡藝威體育會奪得；季軍得主為香港獅隊A隊——潤福堂（香港）國術龍獅總會洪拳劉婉顏獅隊；殿軍由越南豪勇龍獅總會取得。

港隊B隊失手後繼續表演

比賽中時發生一意外，由第二隊「中國香港獅隊B隊——夏國璋龍獅發展基金」比賽時，舞獅從高樁跌下，但無阻其繼續表演，在場觀眾亦呼叫「加油」、「頂住呀」，氣氛再度變得高漲，終耗時10分20秒。

第二隊「中國香港獅隊B隊-夏國璋龍獅發展基金」比賽時，舞獅從高樁跌下。(廖雁雄攝)

冠軍深圳隊：辛苦我哋師兄弟的努力

冠軍隊伍中國深圳黃連勝醒獅武術團教練梁先生表示，對於賽果感到開心，「辛苦我哋師兄弟的努力」，亦指感受到現場觀眾的給予的鼓勵。他表示，為比賽準備了兩個月、日夜訓練，期待可以得到冠軍之餘，可以和其他隊伍交流。

作為尾二一隊出場，他表示，不論是運動員或領隊都倍感壓力，但當得悉評審皆給予9分以上，心情非常激動，認為努力終於有回報。他滿意是次表現，期望弘揚傳統文化，將舞獅發揚光大。

本日比賽隊伍順序為越南豪勇龍獅總會、中國香港獅隊B隊-夏國璋龍獅發展基金、澳門工人武術健身會、馬來西亞全國龍獅總會——馬來西亞雪蘭莪雙溪威群樂體育會、中國香港獅隊A隊——潤福堂（香港）國術龍獅總會洪拳劉婉顏獅隊、新加坡藝威體育會、中國深圳黃連勝醒獅武術團及臺北市立大學。