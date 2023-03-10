廣州「00後」醒獅少女走紅網絡　舞獅全女班苦練4年打破百年偏見

去年國際婦女節期間，「廣州南興合興堂醒獅全女班」以短片《醒獅少年》引起關注。一年過去，這支由廣州「00後」女孩們組成的女子醒獅隊再次走紅網絡。

據《廣州日報》報道，這支女子醒獅隊僅成立4年，就已獲得一連串榮耀，甚至在男女共同參加的比賽中都能技壓全場拔得頭籌。

在她們的訓練場地，一排排顏色各異的獅頭依次排開，教練余衛釗自豪的說：「這些獅頭，有幾個還是我們獲獎贏回來的！」



南興合興堂醒獅隊成立於20世紀80年代，因村民姓氏不一，所以起名「合興堂」意味百家姓氏共同傳承傳統文化。在醒獅隊成立之初至2018年都僅招收男隊員，2018年6位女孩加入了醒獅隊，從此改變了男性舞獅的歷史傳統。

正在讀中三的鍾子瑩就是其中一員，她是隊友眼中的「鼓王」。鍾子瑩與獅尾劉琪琪的家中都有長輩或兄弟學習舞獅的傳統，她們兩則是家中第一個學習舞獅的女孩子。獅頭李嘉雯稱，自己家對面就有一個舞獅隊，從小看著他們訓練表演，沒想到自己也能加入他們。

從2019年大年初一時挨家挨戶拜年表演，不被村民接受；再到2021年7月首次參加白雲區比賽，與男隊一起比拼就獲得了一等獎，其後又選拔到廣州市參加青少年比賽，在同組比賽中獲得第一名與最佳鼓樂獎。這支女子醒獅隊終於用實力獲得了村民的支持。

+ 4

教練余衛釗介紹，合興堂女子醒獅隊最多時候有過20多個隊員，現在有十多個，最大的18歲，小的只有6歲。「能留下來的，都是精英。」他也表示，雖然一路受到過很多異樣的眼光，但女孩子們付出了更多的汗水和訓練以縮小和男生的體能差距。

隨著女子醒獅隊的知名度愈來愈高，除了許多家長、學生到醒獅隊諮詢外，她們也頻頻在大型活動中亮相，還獲得了與品牌合作的機會。在學校中，鍾子瑩成了學弟學妹們眼中的「帥氣師姐」，「他們覺得，很帥很神奇！還會吸引更多的女生來學，大概就是那種反差感吧！」學校也在醞釀成立學生醒獅隊，讓傳統文化與校園學習、運動相結合。

合興堂醒獅隊希望在未來將訓練場打造為「醒獅傳承基地」，成為廣州旅遊打卡點。同時亦鼓勵學院考取國家醒獅裁判員證、教練證等，希望為醒獅傳承貢獻力量。余衛釗說，「其實教她們舞獅，不光是想讓我們的醒獅文化傳承下去。看到孩子們練習完之後精神爆滿的樣子，我們心理就特別高興。」