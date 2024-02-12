不一樣醒獅隊　智力障礙成員帶歡樂入老人院　資助完結未能學新招

今年農曆新年不再有新冠疫情陰霾，新春花車巡遊、煙花匯演為新年增添過年氣氛，當然少不了的還有傳統舞龍舞獅。「盛愛之家醒獅隊」和其他獅隊一樣，都希望為大家帶來喜慶歡樂，只是和其他在公眾面前表演的獅隊不同，他們都是一班智力障礙的舞獅能手。



他們過往主要到安老院舍免費表演，讓不能外出的老人家都能感受過節氣氛。在年三十（9日）的排練上，醒獅隊出動兩獅，表現合拍，互相配合着或起獅或拜獅，襯着背後節奏輕快的奏樂，十分專業。然而社署給予的資助已完結，無資金下，現在獅隊沒有專業教練任教，只能由沒有武術底子的工場員工，繼續教之前學過的招式和套路，而且資助結束亦獅隊難以承擔外出表演的車馬費，只好轉為收費演出。



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由只想強身健體到愛上舞獅 「元老級」成員：威風

范偉權今年41歲，小時候被診斷為輕度智力發展遲緩，在17歲時加入盛愛之家庇護工場，醒獅隊成立20年，偉權就參加了20年，可謂是「元老級」成員。當初由媽媽幫他報名參加，希望可以藉此強身健體，誰料偉權竟漸漸愛上舞獅，「好鍾意舞獅，好鍾意有阿sir教學嘢。」

偉權至今學了拜獅、拋獅、掃腳等技巧。他說因獅頭重，舞獅時手腕會痛，但「唔會想唔練」，亦不會半途放棄，因他明白參加得就要承擔責任，而且「唔想古sir失望」；再加上偉權認為舞獅頭十分威風八面，所以幾重都想繼續舞。

初次到老人院表演：「啲老人家睇到呆咗」

偉權至今最難忘初次到華明邨老人院表演，「嗰陣想帶隻獅子畀老人家睇，同隊友一齊出去玩。」而表演完，更見到「啲老人家睇到呆咗」，掌聲滿堂，看到老人家開心，偉權就開心，這種快樂十分純粹。

在隊中，偉權和隊友關係良好，多年的合作陪伴，早已讓感情勝於隊友，偉權就像隊長，在訓練時，指揮大家各就各位；而在休息時，則和隊友打成一片，隊友亦會跟他撘着膊頭聊天。這讓偉權覺得在團體中感到愉快，並且十分期待每星期二那一小時的醒獅組訓練，可以與隊友和古sir一同玩和訓練。

范偉權一試愛上舞獅，希望和隊員向古sir學習更多技巧套路。（黃浩謙攝）

家長范太：偉權變得更乖仔 會幫手做家務和按摩

對於偉權的轉變，同住的范太可謂感受最深，她見證着兒子變得更健康、更有禮貌和更獨立，「以前偉權性格暴躁，一言不合就發脾氣，但依家社交好咗好多，又斯文咗，仲孝順咗！」原來現在偉權懂得做家務，照顧日漸老邁的范太：「佢知道我手痛就幫手買餸同鋪床單，又會幫我背脊按摩。」這讓范太笑着表示深感安慰，且十分感激院舍上下的員工悉心照料和教導，認為他們真的功不可沒。

眼看兒子范偉權（左）的成長，現在學會孝順做家務，范太（右）感恩工場員工對兒子的教導。（黃浩謙攝）

社署資助完結後未能繼續聘請專業教練教授新招式

盛愛之家主任霍智賢是醒獅隊的負責人之一，他憶述獅隊由2003年開始成立，因2001年盛愛之家庇護工場開始投入服務，社署分派了從特殊學校畢業的同學到工場生活，於是便請武術師傅到工場教幾堂，讓同學嘗試不同活動，殊不知同學的體驗相當良好，喜歡這項節奏輕快，又威風八面的活動，因此醒獅訓練便得以繼續，以鍛鍊隊員的團隊合作和自信心，讓他們可以從中得到成就感和健康的體魄。

霍智賢想起當初「見住原本連走位都唔識嘅隊員，學完同我哋講，得咗喇阿sir」，這種由心而發的開心仍至今難忘，無奈社署三年15萬元的基金資助經已完結，現在獅隊沒有專業教練任教，只能由沒有武術底子的工場員工，繼續教之前學過的招式和套路，而且資助結束亦獅隊難以承擔外出表演的車馬費。

盛愛之家主任霍智賢（左）表示，資助完結未能繼續學習新套路，冀獅隊能得更多基金資助。（黃浩謙攝）

獅隊今年嘗試轉型收表演費 讓隊員獲工資得成就感

在今年初開始，一直免費表演的獅隊嘗試轉型，醒獅表演接收表演訂單時，收取的費用並不會太高，在扣除成本後，會分發給隊員作訓練津貼和工資，將職業復康訓練發展成隊員的職業技能，讓隊員可以有一份屬於自己的工作價值，從而獲得工作成就感。

霍智賢分享新年期間會有兩個到老人院和特殊學校的表演訂單，惟收取的費用只夠應付出入的車馬費，仍不足夠聘請專業教練繼續教更多新的招式，冀有更多外界資金資助獅隊，同時亦會繼續申請不同的基金。相信偉權他們與大家的不同，將不會是他們得到較少資源的原因。