香港地震．大嶼山｜天文台接逾100宗有感地震報告　暫沒錄得餘震

香港於周一( 11日)下午1時22分在大嶼山發生一次2.0級地震，天文台高級科學主任林靜芝今日（12日）表示，今次是1979年有紀錄以來第9次震央在香港境內而市民感受到的地震，而周一的地震後，相關儀器暫未有錄得餘震。



香港大部份境內地震發生在大嶼山地區

大嶼山昨發生一次2.0級地震，地震烈度為修訂麥加利地震烈度表第三度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。林靜芝今在電台訪問稱，天文台接獲逾100名市民報告有感地震，地震發生後，相關儀器暫未有錄得有餘震紀錄。她提到，對上一次發生地震於2019年長洲，地震級別為1.4級，地震烈度3度。她提到，9次震央在香港境內而市民感受到的地震大部份發生在大嶼山地區。

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工程師學會建議可在重要建築加入抗震功能

香港工程師學會結構分部前主席劉志健表示，現時香港大部分樓宇均沒有抗震設計，以往立法會亦討論過是否需要加入相關標準。他表示，由於香港甚少發生地震，因此只在重要建築加入抗震功能，例如現時的新立法會大樓，未來社會亦可考慮在醫院等建築物加入抗震功能。他提到，具抗震功能樓宇與沒具相關功能的樓宇建造成本約相差10%，但亦會根據結構、用途、體型、重量而定。