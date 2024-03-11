大嶼山地震｜大部分人感覺到？第三烈度地震罕見？梁榮武有解釋

天文台今日（11日）發出報告指，大嶼山梅窩附近下午1時22分發生一次2.0級地震，天文台初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第三度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。有專家指，第三烈度地震屬相對較弱的地震，大部分行人應感受不到，又指類似烈度的地震，香港每年都發生兩至三次。



天文台指，3月11日下午1時22分香港大嶼山發生一次 2.0級地震，震中位於北緯22.27度，東經113.98度附近，地圖顯示鄰近梅窩。

天文台表示，今次地震，震中位於北緯22.27度，東經113.98度附近，即香港天文台之西約20公里（即距離香港之西約20公里），震源深度約10公里。

梁榮武：類似烈度地震每年有兩至三次

香港天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武表示，第三烈度地震屬於相對較弱的地震，大部分行人應感受不到相關震感。對於今次的地震是否罕見，他就指類似烈度的地震，每年香港都發生兩至三次。

天文台指，3月11日下午1時22分香港大嶼山發生一次 2.0級地震，震中位於北緯22.27度，東經113.98度附近，地圖顯示鄰近梅窩。（資料圖片/歐陽德浩攝）

他補充，天文台一向負責監測地震，土木工程拓展署則負責分析香港地震風險。梁榮武引述土木工程拓展署早前一份研究報告指，香港經歷第五烈度的地震周期，約為30年至40年一次，經歷第七烈度地震周期，約500年至600年一次。

據天文台網頁資料顯示，近年香港有感地震的數目沒有明顯增加的趨勢。自1979年香港短週期地震記錄儀網絡投入運行以來，平均每年記錄大約兩次局部地震。

天文台曾指香港發生大地震機會微

香港天文台於1979年設立了短週期地震監測網。自監測網建立至2024年3月11日，天文台共錄得102次香港市民感覺得到的地震。

天文台指，世界大部分的強烈地震都發生於地殼板塊邊緣。香港位於歐亞板塊內，而並非處於板塊邊緣。著名的環太平洋地震帶位於歐亞及太平洋板塊的邊界並貫穿日本、台灣及菲律賓。香港距離這條活躍地震帶頗遠，發生大地震的機會很微。

翻查資料，過去約100年間，在香港附近地區錄得最強烈的一次地震發生於1918年， 震央位於距本港300公里以外的廣東省汕頭地區。香港把該次地震的烈度定為六至七度， 地震造成部分樓房結構出現裂紋，而一所位於中半山的學校更因受到地震破壞而須搬遷。