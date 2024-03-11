大嶼山地震｜梅窩居民親述感受　搖晃一兩秒聞聲響「好似行雷」

大嶼山梅窩附近於今午（11日）1時22分發生一次2.0級地震，震源深度約10公里，天文台接獲市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒，地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III （三）度，即室內有感類似小型貨車駛過的振動。《香港01》記者今午走訪大嶼山，有梅窩居民表示，事發時除了感覺到有如車輛駛過的震感，更聽到「好似行雷」的響聲。



大嶼山梅窩附近於3月11日下午發生2.0級地震，梅窩居民對此議論紛紛。（王譯揚攝）

記者在距離震央約2公里的梅窩街頭巷尾，都聽到不少街坊對今次地震議論紛紛。住在梅窩十多年的李女士表示，當時她正在用膳，突然聽到「轟一下」響聲，之後感覺得「好似搖一搖、震一震咁」，以為是行雷，再問旁邊的兒子，他也以為是雷響。

大嶼山梅窩附近於3月11日下午發生2.0級地震，梅窩居民對此議論紛紛。（王譯揚攝）

同樣居於梅窩十多年的康女士說，過去從未經歷過地震，今午事發時她身在碼頭，感覺到「震一震」，並聽到有如行雷的聲音，一度以為是由附近的船傳出，其後上班時才聽到其他人表示發生地震。

距離震央不足3公里的羅屋村，原居民羅先生同樣以為自己經歷的只是行雷。他表示，地震發生時感覺到震動維持約一兩秒，但起初以為是像行雷後的震動，形容「震度唔係好勁」，只覺得像搖了一下。他憶述過往曾感受到由台灣地震傳到香港造成的震動，但今次是首次聽聞在香港境內也會發生地震，稱今日地震後，有與朋友互傳訊息，經自己查看新聞，加上朋友傳來天文台的公布後，才得知是本港發生地震。

大嶼山梅窩附近於3月11日下午發生2.0級地震，距離震央不足3公里的羅屋村，有居民表示感覺到震動。（王譯揚攝）

香港境內過往亦曾發生地震。翻查天文台紀錄，2019年12月5日，長洲附近錄得1.4級（第三烈度）地震，當時有逾10名市民報告有感地震。本港10年前亦於大欖涌水塘附近發生過1.8級（第二烈度）地震，當時有超過50名市民向天文台報告有感地震。

過去約100年間，在香港附近地區錄得最強烈的一次地震發生於1918年， 震央位於距本港300公里以外的廣東省汕頭地區。香港把該次地震的烈度定為六至七度，地震造成部分樓房結構出現裂紋，一所位於中半山的學校更因受到地震破壞而須搬遷。