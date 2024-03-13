洪雯稱有青年為公屋棄工作　何永賢籲保持希望：非一畢業就排公屋

立法會議員洪雯今日（13日）於立法會會議就房屋供應提出質詢，指有年輕人為排公屋而放棄工作，令不想「躺平」等公屋的年輕人對社會失去希望。房屋局局長何永賢回應指「青年人絕對要保持佢哋嘅希望。」，但稱公屋設計非要年輕人「一開始就排公屋」。



洪雯指有年輕人為排公屋而放棄工作，又稱「人追隨資源走」，惟香港資源向公屋傾斜，令不想「躺平」等公屋的年輕人對社會失去希望。何永賢就回應指，「青年人絕對要保持佢哋嘅希望。」稱公屋設計非要年輕人「一開始就排公屋」，健康的置業階梯中資助房屋是重要的，惟土地在各程序上都有困難，令眼前5年的公屋短缺，當中亦包括資助房屋。

她表示，政府正著力解決問題，又形容非常有決心，在造地、公屋予有需要家庭，會持續增加供應。不過，眼前5年是用以解決過去累積的問題，故只可將資料放於公屋供應方面，又指輪候冊可見由2017年15萬5千，跌至今日12萬9千，下跌17%，可見政府的努力。

她又指，年青人的宜向置業階梯更高點規劃，非長者一人單位非鼓勵年青人一畢業就排公屋，又指「早排係唔會有著數」，令人有「排好耐」的錯覺，但又令其收入、資產受限制，因而出現洪雯所指情況。

何永賢：政府提速、提效、提量 加速房屋用地建設

就洪雯建議將公屋及綠置居與其他資助出售單位的供應比例調整至5：5，她回應下個5年或有空間調節比例。何永賢提到，政府透過多種措施，提速、提效、提量，加速房屋用地建設。於未來五年（即2024-25至2028-29年度），預計傳統公營房屋的興建量約為142,000個單位；加上新增約30,000個簡約公營房屋單位，公營房屋整體供應量將達約172,000個單位，較上一個五年期間約158,000個單位增加約9%。

在供應方面，房委會的資助出售房屋已由2016-17年度約3,000個大幅增加至2022-23年度約9 700個。最近推出的居屋2023，推售單位約9,200個，為近年最高。另外。房委會亦放寬按揭貸款安排，將房委會按揭保證契據下的最長按揭違約擔保期，及抵押貸款還款期分別延長至50年及30年。

就資助出售房屋銷售活動的超額認購，她表示可見資助出售房屋在可轉換性安排下，吸引力得以維持。政府將積極提升其質素，因應市民對更大居住空間的訴求。她又指，政府在2022年施政報告中訂明，2026-27年起所有落成的集體住宅單位的實用面積不少於26平方米。