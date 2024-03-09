公屋富戶｜何永賢稱打擊濫用將持續做　料今年收回2200個單位

房屋局局長何永賢今日（9日）在商台節目《政經星期六》中表示，打擊濫用公屋會「持續做，繼續做」，第一批主動申報的8.8萬份表格當中，已收回98%，經檢查後收回400多個濫用單位，下月開始會繼續發出20多萬份申報表格給住戶，預期今年會收回2,200個單位，而明年則會超過2,300個單位，以增加公屋供應給有需要人士。同時，房委會亦會審視住戶各類資產，包括持有的汽車，持續打擊公屋富戶。



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何永賢表示，以未來10年為期，房屋局有的土地足夠建41萬個公屋單位，比需求量的31.8萬個多，有信心可長遠紓緩公屋供求問題。而在今季度，房委會會供應5,800個公屋單位，等於7棟公屋的單位數量，當中有800個是新樓單位，其餘5,000個則是綠置居、居屋、打濫收回的單位，主要集中在市區，她相信有助縮短市區單位的輪候時間。

她亦稱市區單位的輪候時間比新界長一年，現時新界與市區的界線已融合，配合北都的發展，新界出行的交通網絡亦十分方便，加上未來公屋主要供應地區都會在新界，她鼓勵輪候市民可改變舊有觀念，考慮住入新界地區。

房屋局局長何永賢在電台節目表示，市區公屋輪候時間比新界長多1年，當中有一半人已輪候6年，亦有1/3人等了7年以上，她相信今季釋出的公屋單位可消化輪候隊頭的人數，同時，她鼓勵輪候人士多考慮住入新界的公屋，又稱現時新界公屋已是主流，交通配套亦十分方便。（黃浩謙攝）

何永賢：歡迎業主向房委會出售工廈單位來改裝

此外，她表示房屋局近年推行過渡性房屋提供約2.1萬個單位，已達2萬個單位的目標，現在房委會還剩有少量資金，雖不夠重新起樓，但仍可購入業主持有的工廈單位，她歡迎業主向房委會出售單位，用作改裝過渡性房屋。

油塘工廈改裝而成的過渡性房屋將可在明年年初落成，提供300多個單位的，何永賢認為房屋交通算方便，步行前往油塘大型商場「大本型」只需10至15分鐘。她表示這座工廈是單一業權，業權清晰，因此房委會向物業單一業主買入的程序較簡單，加上物業建築設計方便改裝成房屋，受「建築物業條例」規管，房屋的房間不能離開窗口太遠，否則會因採光問題而不能住人，很多工廈就出現此等情況，窗戶離房間的中間位置太遠，不能間多個房屋；但這座工廈的設計就沒有此問題，適合改裝成過渡性房屋。

4月再發出20萬份申報表格

提及打擊濫用公屋，何永賢稱會「持續做，繼續做」。她透露，現時第一批8.8萬的申報表格已收回98%，在向土地註冊處查核戶主資產後，已收回400多個濫用單位，下一批申報會在4月開始，料屆時發出20多萬份表格，她強調有關租戶「唔報唔得」。她指以往打濫收回單位的平均數為1,300個，預計今年會有2,200戶，明年逾2,300戶。

房委會將檢查月租車位車輪價值

至於在查核戶主持有車輛方面，她指房委會會檢查住戶申請的月租車位，看看持有的車輛價值，她又稱就算在公屋停車場見到有名車，也不能確定就是公屋住戶，因停車場有時租單位，可能只是有人泊車在附近商場購物，又或是家長到附近國際學校接子女，因此，房委會會仔細檢查住戶的車輛價錢，看看折舊後的價值有否超出限額，嚴厲打擊公屋濫用的問題。