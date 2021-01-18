【01周報社論】由烏托邦變成戰場　社交媒體露真面目

不少人曾經以為社交媒體就是世界的烏托邦，既可以縮短人際距離、促成自由開放的言論平台、邁向世界大同，更可以推動政治及社會變革，然而，社交媒體在美國國會衝擊事件後封殺右翼陣營，以及WhatsApp強制用戶與Facebook互通個人資料，許多人驚覺所謂的烏托邦只是南柯一夢。其實，社交媒體的背後是利益至上的科技巨企，它們隨便利用用戶個人資料吸引廣告，透過演算法控制用戶喜好，不斷收購應用程式和互聯網企業，以達致壟斷地位。年輕一代以為自己找到了全新的生活形態，事實上一切都掌控在科企手上。離開Facebook和WhatsApp出走，不只是將期望投射到另一個資本身上，也是同一群人繼續在同溫層中尋找安全感，這樣的社會根本不會有真正的進步。

以Facebook為代表的社交媒體起初給人不一樣的認知，它們自視為反抗社會霸權、解放個性、促進自由溝通，甚至欲突破傳統社會結構。「自由」是社交媒體的代名詞，年輕人都相信這是一個新世代，自己更是締造者之一。Google在2004年的首次招股書發布「別作惡」宣言，給自己戴上光環，好像是新人類的開拓者、自由世界的衛士。「阿拉伯之春」也給予科企一個契機，藉此強化其時代使命。2010年代初期，北非國家突尼斯一名小販自焚，以抗議警察不公，照片瞬間透過Twitter傳遍世界，引發示威浪潮猶如骨牌效應，隔鄰的利比亞和埃及亦驟然變天。一時間，眾人認為社交媒體是革命成功的功臣，社交媒體甚至成為社運人士發動變革的必備工具。

社交媒體誠然是有效的溝通工具，是互聯網時代的社交平台，但它們到底令世界有什麼改善？中東諸國的貧富懸殊、貪污腐敗沒有隨着政府的倒台而消失，新上場的政客很快重掌權力，社交媒體對此無能為力，甚至成為了當權者管治的有效工具。「阿拉伯之春」引發了一場又一場衝突，但沒有一場最終能改善當地人民的生活：利比亞的內戰至今沒有打完；敘利亞一番折騰之後重回原點；埃及的情況更為荒謬，民選的穆爾西上台僅一年便被推翻，更換了另一個獨裁者上場。更甚者，社會撕裂沒有因為政權更迭而消失，分歧甚至在虛擬世界中愈演愈烈，最終，社交媒體革新不了政治，甚至也革新不了社會。

社交媒體誠然是有效的溝通工具，是互聯網時代的社交平台，但它們到底令世界有什麼改善？（Getty Images）

資本逐利是其本質 保持距離免受其害

歸根結柢，社交媒體背後的科企巨頭根本不是真正意義上的革命家，而只是資本市場的衝浪者。Facebook創辦人朱克伯格在爭取進入中國內地市場時，把自己打造成熱愛中國文化之人，更故意將國家主席習近平的著作放在辦公桌上，讓記者拍攝，但當覺得打入內地市場並不容易，甚至可能會損害自己的生意時，他翻臉之快令人難以想像，就好像自己之前對中國政治懵然不知。

對科企巨頭而言，最重要的考慮從來都不是社會使命，而是市場和利潤，這本來應該是顯而易見的道理。社交媒體以免費使用作招徠，然後透過分析龐大的用戶數據推測用戶喜好，再精準推送廣告和服務，賺取數以百億元計的利潤。其應用程式比家人更懂用戶的心，此言非虛。但是，社交媒體的演算法增加同質社群的互動，推送跟用戶想法類近的帖文，代價是形成厚實的「迴音牆」。久而久之，用戶就被困在同溫層之中，看不見外面更廣闊的世界，甚至不斷加深與不同政見和價值觀的人之間的恐懼和仇恨。

一些社交媒體甚至與「意見領袖」（KOL）分成，只要他們有足夠多的支持者和觀眾，就能分享商業利益。結果，一眾KOL和政客挖空心思取悅網民，譁眾取寵、煽動仇恨者不計其數。特朗普由競選到掌政，一直憑藉言辭簡單而又挑動情緒的內容，在社交媒體上廣獲網民讚好和轉發。在特朗普支持者衝擊國會山莊之後，Facebook、Twitter等科企「大義凜然」地封殺特朗普，禁止他使用它們的平台，指控他煽動暴力。這些社交媒體為求利益，一直不惜撕裂社會，在擴大兩極化上「功不可沒」，如今作出這番「政治正確」的表態，不但令人感到諷刺，更是虛偽無比。

然而，社交媒體企業披着自由主義的外衣作為幌子，以致很多人看不清其資本逐利的本質，甚至在社交媒體營造的同溫層中樂此不疲，享受着安全感。例如前年香港反修例風波期間，大量破壞店舖、「私了」、起底等惡行，在「黃絲」陣營的社交媒體帳號上竟獲讚好。同溫層令犯事者自我感覺良好，間接壯其膽量，加強了「英雄感」。而「藍絲」也對示威者喊打喊殺，你一言我一語，加劇仇恨。

曾號稱能促進資訊流通的社交媒體，今天更充斥着假消息。反修例期間網傳有被捕人士死亡，實為已經送院治療。那些示威者堵路延誤危殆病人送院的消息也此起彼落，但沒有人考究真偽。不少人以為只要加上「未FC（核實）」的字眼，就能在社交媒體上任意散播對自己有利的流言，行為極不負責。在他們心目中，打垮對方陣營比釐清事實更重要，這豈是言論自由的初衷？

社交媒體企業披着自由主義的外衣作為幌子，以致很多人看不清其資本逐利的本質。圖為facebook創辦人朱克伯格。（資料圖片）

網絡移民無補於事 嚴格規管始有轉機

Facebook、Twitter等科企封殺特朗普及美國極右聲音後，保守派民眾在其他社交媒體另闢陣地。WhatsApp早前要求用戶在2月前同意與Facebook共享資訊，同樣激發香港以至各地用戶轉用其他通訊軟件。這種所謂「網絡移民」的現象，若然欠缺真正的獨立思考，只是由一個同溫層跳到另一個，由被一個社交媒體操控改為另一個。「網絡移民」後，民眾「圍爐取暖」的程度甚至可能更高，長遠而言，他們的立場只會更狹隘和偏激，給社會帶來更大的不穩。

更何況，如今許多科技企業已儼如巨獸，藉着自己的市場優勢打壓其他競爭者，壟斷了民眾的選擇。WhatsApp用戶接近20億，近乎全球通用，要完全棄用談何容易？即使逃離了WhatsApp，在年輕群體中極受歡迎的Instagram也與WhatsApp一樣，早已被Facebook併購，大家興沖沖地換了一個平台，最終不也是在用朱克格伯的產品？

各地社會，包括香港在內，都必須意識到資本帶來的危險，不能讓社交媒體企業橫行霸道，繼續操控和撕裂社會。一方面，我們必須保持頭腦清醒，認識到社交媒體不應該用來「圍爐取暖」，而是要讓我們看到更廣闊的世界，意識到社會多元複雜，矛盾和爭端只能透過共同協商來處理，一時逞英雄的行為根本無法解決問題；另一方面，政府必須確保社交媒體和科技巨企受嚴格規管，美國正要求Facebook分拆業務，歐盟計劃要科企龍頭與競爭對手和監管機構分享指定數據，中國政府也提出了「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，正是要打破科技巨企壟斷。各地政府更要保障用戶有更大的個人資料自主權，不用被迫犧牲自己的權益，甚至是在不知不覺下被犧牲。

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