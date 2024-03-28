為何年輕女星都愛74歲Vera Wang的設計？40歲創婚紗品牌只因一事

Vera Wang｜相信很多人印象中的婚紗設計師，都是穿著簡約整齊的白襯衫和西裝外套，然而卻有一位敢於挑戰時下潮流，偶爾配搭露腰，間中選擇露腿，散發出優雅的自信。而她那結實的腹肌，更是讓人難以猜想到，原來她已有74歲！這位便是王薇薇（Vera Wang），曾為多位國際級歌影界巨星設計禮服，亦獲邀出席多個時尚盛事，更無懼年齡之別，以淡妝與一個個年輕明星合照，每時每刻都閃耀著其獨有的光芒。



王薇薇（Vera Wang）已有74歲！(IG@verawang/ verawanggang)

Vera Wang童年志願並非設計師！

縱然現時的Vera Wang這麼成功，但她曾在訪問中坦言，「我生命中大部分時間都是失敗。」身於美國的她，在決志成為設計師前，其實更想擔任一個滑冰選手，曾付出16年時間，嘗試一戰奧運的入場劵。

可惜這個夢想一直停濟不前，而自小受到愛時尚母親薰陶的她，亦開始另覓方向，轉往時裝設計之路，曾在訪問中表示，認為可將表演、音樂、編輯、設計、創意和講故等喜歡滑冰的原因，應用到時尚裡，這也因此能夠解釋，為何Vera Wang設計的服飾，總是帶有與眾不同的感覺，「我的時尚並不局限於二維草圖！」

時尚取代了我的滑冰運動員位置。 Vera Wang

Vera Wang敢於挑戰時下潮流，偶爾配搭露腰，間中選擇露腿，散發出優雅的自信。(IG@verawang/ verawanggang)

Vera Wang曾任《Vogue》時裝編輯、與Anna Wintour是同事！

在就讀大學時，Vera Wang便已得到知名雜誌《Vogue》時尚總監Frances Patiky Stein的青睞。那時她還在Yves Saint Laurent擔任兼職，對方邀請她畢業後來應徵，並指會給她一份工。Vera Wang聽見後極興奮，回家表示「畢業後要去《Vogue》工作！」後來她果真進去了，負責協助時裝編輯Polly Mellen的工作，並經常工作至深夜，以打穩時尚的根基。

提到《Vogue》的話，很多人都會想起主編Anna Wintour，而她跟Vera Wang同齡，不難猜到兩人曾一起工作過。當時Vera Wang離開《Vogue》，曾有個「Vera Wang競爭職位落敗」的說法，但事實上兩人關係甚好，常一起出席盛事，Vera Wang會出席Met Gala，而Anna Wintour亦獲邀出席時裝秀，從中可見出兩人的友誼。

Vera Wang曾任《Vogue》時裝編輯10多年。(IG@verawang/ verawanggang)

Vera Wang曾任Ralph Lauren設計總監

Vera Wang之所以離開工作10多年的《Vogue》，其實主要是想一圓設計夢。她曾表示應徵Ralph Lauren時，創辦人本人問她對品牌設計的意見時，雖然她沒說出當時的對話，但強調全都誠實作答，並在最終獲得設計總監的職位。

Vera Wang其後任職Ralph Lauren設計總監。(IG@verawang/ verawanggang)

Vera Wang在40歲創婚紗品牌只因一事

在40歲的那年，Vera Wang再在事業上，建立新的里程碑。她創辦同名婚紗品牌的原因，當中契機竟在於她的婚禮！以事業為重的她，在40歲步入婚姻，當時她找不到想要的婚紗，認為大部分都是為年輕女士而設，因而欲到巴黎訂製。這時她父親的一句話，令其靈機一發，「你也是設計師，為何不試試自己設計？」她在設計自己的婚紗後，毅然離開Ralph Lauren，選擇自設品牌。

何超蓮曾穿Vera Wang的禮服出席活動。(IG@verawanggang)

樂壇小天后Ariana Grande穿Vera Wang的禮服出席活動。(IG@verawanggang)

順帶一提的是，Vera Wang婚後收養兩名女兒，惜最後在23年後，她與投資家Arthue Becker和平離婚，並一起陪伴女兒們的成長。現時，她的幼女Josephine已經亭亭玉立，於哈佛大學畢業後，任職母親公司的婚紗設計師，相信或會繼承家業。