孫藝珍婚紗品牌｜手握玄彬穿婚紗女王Vera Wang　訂製婚紗有規矩?

孫藝珍婚紗｜​​孫藝珍和玄彬婚照在世紀婚禮前發布，二人燦爛又甜美的笑容，真是羨煞眾人，也要好好祝福這對金童玉女；孫藝真婚紗露出香肩，小性感又不失優雅，定成為2022婚紗藍圖之一。婚禮前，外界一直估是Valentino奪得這機會，但原來孫藝真婚紗是來自婚紗女王Vera Wang的出品。



【孫藝珍婚紗】孫藝珍和玄彬婚照曝光！兩人於今日（31日）香港時間3點正於華克山莊首爾大酒店（Grand Walkerhill Seoul）舉行世紀婚禮。（VAST ENT）

孫藝珍婚紗由Vera Wang出品 黎巴嫩婚紗品牌更豪華？

72歲的華裔婚紗設計師Vera Wang（王薇薇）有「婚紗女王」之稱，各大名人都找她來設計婚紗，如Victoria Beckham、Kim Kardashian、李玟、湯唯、劉嘉玲、劉詩詩、應采兒等名人身上；她打破了舊式婚紗的繁複，以簡約、現代感為前提，一炮成名，成為不少女生的夢想婚紗，在網絡更流傳一句「Vera Wang的婚紗讓未婚的想要，離婚的懷念，再婚的慶幸能夠再次擁有」，恭喜孫藝珍也成一員了。

孫藝珍婚紗｜孫藝珍穿上的是 Vera Wang 2020春夏系列白紗禮服。（Vera Wang）

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孫藝珍第一張在花朵拱門前，與玄彬垂下手拖着拖，玄彬穿了全白西裝，猶如白馬王子般，孫藝珍則穿上的 Vera Wang 2020春夏系列的白紗禮服，上身以不對稱剪裁袖子設計，若隱若現看出孫藝珍的香肩，紗裙同樣以白紗設計，透出裙擺花朵蕾絲細節，突出孫藝珍的仙氣。

孫藝珍婚紗對比官網上的品牌示範照，可見Vera Wang團隊為她作出些少微調，拆下右肩上的綢緞花朵裝飾，還在原本輕透的上身部分加上白色桃心白色內裡，不會過於性感，合符新人的性格。

一般Vera Wang婚紗價錢由約HK$22,707（US$2,900－$6,900不等），如果設計上變換當然會收取更多費用，而且想購買Vera Wang婚紗定要盡早婚禮前6個月諮詢，要不然會收取額外費用。

【孫藝真婚紗】孫藝珍和玄彬婚照曝光！由劇集《愛的迫降》結緣的孫藝珍和玄彬，將於今日（31日）香港時間3點於華克山莊首爾大酒店（Grand Walkerhill Seoul）舉行世紀婚禮。（VAST ENT）

孫藝真另一套方口背心式婚紗則是來自黎巴嫩婚紗品牌 Elie Saab 2022春夏系列； Elie Saab 深受中東皇室貴族喜愛，阿嬌鍾欣潼、Angelababy與林心如結婚時也是穿着Elie Saab婚紗。

孫藝真婚紗以背心式剪裁、方型領設計顯她的鎖骨美，下襬則是夢幻感大足的誇蓬裙， Elie Saab俐落的婚紗，與Vera Wang優雅垂墮式婚紗，形成有趣的對比，展示不同性格的孫藝真；一般Elie Saab婚紗以約HK$43,703（EUR$5,500）起，如果是高級訂製更要由50萬起；Elie Saab便曾為新抱設計出以800小時製作的夢幻婚紗，用上多達50萬顆水晶亮片，當晚4套婚紗總值數百萬。

（編按：App推送標題有誤，應為「孫藝珍婚紗2大品牌曝光 最平約2萬 婚紗女王Vera Wang出品」。特此更正，僅此道歉。）