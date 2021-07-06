Vera Wang72歲生日曬火辣身材　離婚後戀嫩男　年齡困不住她！

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-07-06 11:38

Vera Wang（王薇薇）迎來72歲生日，大露背曬火辣身材，成為焦點；Vera Wang是華裔婚紗設計師，有「婚紗女王」之稱，看到她露出長腿與雪白肌膚，身材結實如少女，完全扭轉一般人對70+ 女性的印象。Vera Wang 為何如此「不老」？她曾說：困住一個女人的從來不是年齡，她於63歲時仍戀愛，男友比自己足足年輕36歲，是保持年輕的秘密嗎？

Vera Wang 早前慶祝72歲生日。（verawanggang＠instagram）

Vera Wang 穿螢光黃吊帶裙賀72歲：確定歲數沒有出錯？

我們認知中的70+，皮膚鬆弛、身材走樣，皺紋變多，面色泛黃有老人班，也是自然的事，但已年屆72歲的Vera Wang（王薇薇）身上，卻完全沒看。

▼▼▼Vera Wang今年盛大地慶祝72歲生日，她穿上螢光黃吊帶Deep V的長裙，身邊有不少男模相伴，Vera Wang更笑得像少女般，按圖看更多▼▼▼

Vera Wang 6月 27日生日，她分享生日派對的照片，她身穿一件螢光黃吊帶Deep V的長裙，擰轉背， 這位時尚「婆婆」大露背顯示火辣身材，令人驚豔，難怪不少網民表示不可置信：「確定歲數沒有出錯？她被真實年輕年輕十多年。」

Vera Wang對自己的生活態度與習慣都非常規律，她曾接受《Harper's Bazaar US》訪問分享24小時的生活，她每天都會做完運動才上班，飲食方面也會好好控制，只有工作需要或好友生日才會外出吃飯。但即使如此，以她的年紀，可保持如少女般身材，凍齡效果實在令人驚訝！

▼▼▼按圖看Vera Wang的生活照，70+ 仍然保持如少女般身材； 她小時候是花式滑冰選手，一直保持運動習慣，按圖看她凍齡心得▼▼▼

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72歲的Vera Wang從不被年輕限制穿搭。（verawanggang＠instagram）

Vera在1949年出生，在美國紐約成長，法國唸時尚專業，曾擔任美國版《Vogue》時尚編輯、Ralph Lauren的設計總監。作為神級的華裔婚紗設計師，她的作品曾穿在Victoria Beckham、Kim Kardashian、李玟、湯唯、劉嘉玲、劉詩詩、應采兒等名人身上。

她打破了舊式婚紗的繁複，簡約富現代感，是不少女生的夢想婚紗，網絡流傳一句「Vera Wang的婚紗讓未婚的想要，離婚的懷念，再婚的慶幸能夠再次擁有」；Vera的成就亦獲業內肯定，2013年獲美國設計師協會頒發「終身成就獎」，被稱為「婚紗女王」。

▼▼▼徐若瑄、湯唯、應采兒等女星結婚時都是穿「婚紗女王」Vera Wang 的設計，按圖即看更多星級作品 ▼▼▼

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困住一個女人的從來不是年齡。 Vera Wang

Vera Wang 思想前衛。（verawanggang＠instagram）

前衛Vera Wang：40歲結婚、後與小36歲的男生談戀愛

「婚紗女王」Vera Wang不只外表時尚前衛、愛打破傳統，就連感情生活也是有別於世俗框框。

40年代生的Vera Wang，第一段婚姻在40歲時才出現，年輕時，她放棄了花式溜冰專長的Vera Wang，投身時尚界，23歲一畢業便加入了《Vogue》，一做便16年，其後又成為Ralph Lauren的愛將，前半生都為時尚畀付出，連老闆Ralph也忍不住對她說：「我其實很想你結婚生子」。最終在40歲時嫁給一直支持、了解她的美國投資家Arthur Becker，誕下兩女，Arthur更是她創立品牌的啟蒙者之一。

婚姻度過第23個年頭，當時Vera Wang 63歲，二人宣布友好、和平地離婚，外界對二人離婚消息震驚，面對逝去的愛情，就算上了年紀，Vera Wang也不會因面子或世俗眼光而保留名份；

其後，Vera Wang遇上了比她小36歲的美國花式溜冰運動員Evan Lysacek，來了一場「忘年戀」，二人不時共同出席活動，不過外界對於二人的愛情故事仍是所知不多，兩人關係還撲朔迷離，但可以肯定的是，自強自主的Vera Wang，絕對是新一代獨立女性的經典人物。

（資料來源：《Harper's Bazaar US》、《New York Magazine》、《E! News》）

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▼▼▼同場加映：45歲的林心如初出道時以22寸小蠻腰見稱，事隔20多年，即使已為人母，身形亦變化不大； 按圖昂看林心如減肥方法與餐單，原來離不開「3分靠運動，7分靠飲食」▼▼▼