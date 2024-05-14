本地時裝不遜國外：認識5原創品牌！Jennie曾穿此這品牌現身機場

本地時裝品牌｜香港潮流達人眾多，無論是個性風、靜奢風、復古風還者小眾的穿搭風格，都能在街頭上看到，也正因如此吸引到不同國家的時裝品牌進駐。其實除了這些來自世界各地的品牌外，香港亦有不少很出色的時裝品牌，其中一個品牌的服飾更曾被Blackpink Jennie作為機場穿搭，都是具潛力的品牌，大家下次在選購新裝時不少可以考慮看看！



本地時裝品牌推薦1. YanYan Knits

YanYan Knits 是由rag＆bone針織品總監Phyllis Chan與香港設計師Suzzie Chung創立，所推出的服裝主打是針織物料，用色大膽繽紛，大部分設計靈感都是源自的童年和中國文化傳統，使品牌服裝都充滿著童趣和不拘一格的特色，更是體現著現代與傳統元素的並置。

本地時裝品牌推薦1. YanYan Knits (圖片來源：YanYan Knits官網)

YanYan Knits的套裝備受各穿搭達人的青睞，Blackpink Jennie在去年的其中一個機場造型，正正就是品牌的一套針織套裝。該套裝一被Jennie亮相，當時立售罄且停止預購了，讓更多人認識到YanYan Knits。

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本地時裝品牌推薦1. YanYan Knits Blackpink Jennie在去年的其中一個機場造型。上衣USD$495（約HK$3,877） 褲USD$450（約HK$3,525）（IG@jennieblackpinkfan2）

本地時裝品牌推薦2. INTIQUE

INTIQUE是於2014年創立，以時尚復古的風格為設計主軸，服裝的設計多元且大多是易搭配的款式，每個季度都有不同的新款設計，滿足各位緊貼潮流的穿搭達人。像是在春夏季中INTIQUE特意以大自然的光與影作為設計靈感，以具層次及抽象質感的冷色調美學呈現於印花設計上，並設計推出多款時尚單品，讓春夏的造型更添特色。

本地時裝品牌推薦3. INITIAL

香港本地的設計師潮流品牌INITIAL創立於2000年，由原本的一間小店發展自今擁有多間分店，品牌一直以「非尋常」為品牌理念﹐時常跨越觀念、文化的界限推出一個個有趣而鮮活的合作系列，之前就曾推出過《NANA》限定系列及日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的漩渦聯乘系列。早前更與著名的日本女攝影師蜷川實花合作推出的聯名系列，掀起一陣熱潮，假如是喜歡獨特設計的話，不能錯過INITIAL。

蜷川實花與服裝品牌INITIAL跨界合作，推出以「Flourishing Flowers(春花爛漫)」為主題的聯名系列（品牌提供）

蜷川實花跨界與INITIAL推聯名系列！將大膽鮮豔的色彩展現於春裝

以「Flourishing Flowers(春花爛漫)」為主題的聯名系列中，有著不少浪漫印花的春裝（品牌提供）

本地時裝品牌推薦4. Triangulo

香港本地品牌Triangulo是2012年創立，創辦人不想盲目跟隨潮流，厭倦千篇一律的款式決心要做自家設計，為香港女生打造低調而有風格的服飾。品牌女裝是由本地設計師操刀，充滿設計細節，講究多層次的穿搭及「一物多用」的概念，很多款式都有多種穿法及Mix & Match，讓注重穿搭的大家可透過不同單品間的配搭，襯托出不同的風格。

本地時裝品牌推薦5. athenaeum(m.)

athenaeum(m.)是成立於2020年，短短數年間已崛起，品牌旨在以詩意重構現代浪漫。品牌創辦人受到古希臘語“athenaeum”一詞的啟發，優雅地將真實與虛幻融為一體，為現代女性提供品質與細節的精緻衣櫥，讓她們在日常生活中感受浪漫與自由，感受女性真正的美麗。athenaeum(m.)主打浪漫復古的輕洋裝，喜歡這類型設計的女生一定不能錯過品牌的服裝，或偶爾可以參考的lookbook尋找穿搭靈感！