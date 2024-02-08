蜷川實花跨界與INITIAL推聯名系列！將大膽鮮豔的色彩展現於春裝

【INITIAL｜蜷川實花】日本知名女攝影藝術家兼電影導演蜷川實花，以絢爛奪目的作品著稱，每次開辦攝影展總會吸引大批影迷前往觀賞。最近蜷川實花竟跨界，與服裝品牌 INITIAL合作推出全新聯名系列，以「Flourishing Flowers(春花爛漫)」為主題，將蜷川實花特有的攝影風格、常用風花卉元素以及華麗構圖融入至春夏新品，假如你也是蜷川實花的影迷或者正在尋找今個春夏的穿搭靈感，不妨留意一下這個獨特的系列！



蜷川實花與服裝品牌 INITIAL合作推出全新聯名系列（品牌提供）

蜷川實花是一位善於用前衛風格的日本女攝影師，她最著名風作品總是向人們展示出大膽鮮豔、虛實交錯的夢幻視覺美學，在作品中時常呈現出大量的花、情和色彩，既迷幻又迷人。擅長以現代視角詮釋傳統日本文化的她，曾獲得多項大獎，其中包括日本最具權威性的木村伊兵衛攝影獎。

蜷川實花與服裝品牌INITIAL跨界合作，推出以「Flourishing Flowers(春花爛漫)」為主題的聯名系列（品牌提供）

除以色彩豐富、百花簇擁的攝影作品聞名，蜷川實花也不時執導音樂錄像帶、參與電影、電視劇和廣告製作，亦持續於日本及海外的大型博物館和畫廊舉辦藝術展覽，總是吸引大批影迷前往觀賞。這次蜷川實花與服裝品牌INITIAL跨界合作，推出以「Flourishing Flowers(春花爛漫)」為主題的聯名系列，讓人想一探究竟會帶來怎樣的作品。

INITIAL是一個設計師潮流品牌，以「非尋常」為品牌理念（品牌提供）

INITIAL是一個設計師潮流品牌，以「非尋常」為品牌理念﹐品牌時常會有跨越觀念、文化的界限，推出一個個有趣而鮮活的合作系列，之前就曾推出過《NANA》限定系列及日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的漩渦聯乘系列。這次與蜷川實花合作推出的聯名系列，正正就很大程度將她的獨特的色彩表現、光線與質感發揮出來。

以「Flourishing Flowers(春花爛漫)」為主題的聯名系列中，有著不少浪漫印花的春裝（品牌提供）

在這個以「Flourishing Flowers(春花爛漫)」為主題的聯名系列中，除了日常的T恤和襯衫等Unisex單品外，還有一系列專為女性設計的浪漫印花春裝，包括網紗外套、網紗上衣、網紗層次長裙、短款外套、寬版開襟冷衫、寬版襯衫、連身裙及鉛筆裙。

INITIAL X 蜷川實花聯乘系列中的網紗透膚款式（品牌提供）

INITIAL X 蜷川實花聯乘系列中的網紗透膚款式（品牌提供）

INITIAL X 蜷川實花聯乘系列中的網紗透膚款式（品牌提供）

其中，網紗透膚款式可謂完美演繹出蜷川實花前衛和充滿藝術感的風格，既為穿著者添上神秘性感的面紗，營造出最舒適的春季層次穿搭。

將局部繡花和數碼印花的技術相結合，呈現出鮮豔及柔和色調間的對比與交錯（品牌提供）

而製衣工藝上，為刻畫出櫻花怒放時的華美及藝術家的獨特風格，品牌將局部繡花和數碼印花的技術相結合，完美展現出鮮豔及柔和色調間的對比與交錯，為大家帶來了一個值得期待的 #wearableart系列，絕對是營造獨特優雅氣質的不二之選。

蜷川實花亦親自操刀為聯乘系列拍攝了一系列照片（品牌提供）

此外，蜷川實花亦親自操刀為聯乘系列拍攝了一系列照片，展現了她色彩豐富、光線明亮的風格和對花卉的迷戀。整輯照片充滿著代表性的紫粉藍綠色調，以及繁花與模特兒之間的唯美互動和構圖，呈現出豐沛而迷人的春景。這系列照片不僅展現了蜷川實花對於時尚藝術的熱情和完美追求，同時呈現出大自然的神秘與和諧，流露出微妙而豐富的情感表現。