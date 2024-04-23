眾女星率先演釋Dior Jolie Top Handle手袋！典雅細節讓人心動
撰文：許秀麗
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Dior的全新手袋最近頻頻亮相於社交媒體，以精緻典雅的外型，配上實用性以及百搭顏色，讓人無法抗拒。這款正正是全新的Dior Jolie Top Handle Bag，近日前後有不少女星率先詮釋，像是品牌全球代言人BLACKPINK Jisoo、NewJeans Haerin、台灣女演員王淨、香港女演員王丹妮等女星，呈現出淡雅又休閒的風格，是一款適合搭配不同服飾出席各種場合的手袋。
Dior全新Jolie Top Handle Bag，是於2024年春夏系列中登場，外觀是一如既往的精緻。手袋以亮面黑色皮革製成，配上品牌經典Cannage藤格紋圖案縫線，整個設計高級典雅。此外手袋更是將美感與實用相結合，可完美搭配每日不同的造型。
Dior Jolie Top Handle Bag的小細節都很觸動人心弦，手袋是以飾有CD 標誌和白色樹脂珍珠的雙翻蓋作設計，內裡設有3個隔層和1個拉鏈口袋，可收納日常所有的必需品。
此外，Jolie Top Handle Bag配備可拆卸的頂部手柄，附有可拆除的鏈式肩帶，飾以皮革鑲片和綴以白色樹脂珍珠的 CD 標誌鏈環，可輕鬆地手提、肩背或斜孭，隨著變換揹法可營造出不同的造型。
這款手袋共推出兩種尺寸，分別是小碼和迷你，前者尺寸為22x14x8cm，後者則是19x12x6cm，精緻又實用。Jolie Top Handle Bag目前備有優雅的胭脂米色、溫柔的奶白色以及百搭的黑色，都是讓人愛不釋手。