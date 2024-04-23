眾女星率先演釋Dior Jolie Top Handle手袋！典雅細節讓人心動

Dior的全新手袋最近頻頻亮相於社交媒體，以精緻典雅的外型，配上實用性以及百搭顏色，讓人無法抗拒。這款正正是全新的Dior Jolie Top Handle Bag，近日前後有不少女星率先詮釋，像是品牌全球代言人BLACKPINK Jisoo、NewJeans Haerin、台灣女演員王淨、香港女演員王丹妮等女星，呈現出淡雅又休閒的風格，是一款適合搭配不同服飾出席各種場合的手袋。



Dior全新Jolie Top Handle Bag，是於2024年春夏系列中登場，外觀是一如既往的精緻。手袋以亮面黑色皮革製成，配上品牌經典Cannage藤格紋圖案縫線，整個設計高級典雅。此外手袋更是將美感與實用相結合，可完美搭配每日不同的造型。

Dior Jolie Top Handle Bag（品牌提供）

Dior Jolie Top Handle Bag的小細節都很觸動人心弦，手袋是以飾有CD 標誌和白色樹脂珍珠的雙翻蓋作設計，內裡設有3個隔層和1個拉鏈口袋，可收納日常所有的必需品。

Dior Jolie Top Handle Bag的小細節（品牌提供）

此外，Jolie Top Handle Bag配備可拆卸的頂部手柄，附有可拆除的鏈式肩帶，飾以皮革鑲片和綴以白色樹脂珍珠的 CD 標誌鏈環，可輕鬆地手提、肩背或斜孭，隨著變換揹法可營造出不同的造型。

溫柔奶白色的Jolie Top Handle Bag（品牌提供）

優雅胭脂米色的Jolie Top Handle Bag（品牌提供）

這款手袋共推出兩種尺寸，分別是小碼和迷你，前者尺寸為22x14x8cm，後者則是19x12x6cm，精緻又實用。Jolie Top Handle Bag目前備有優雅的胭脂米色、溫柔的奶白色以及百搭的黑色，都是讓人愛不釋手。