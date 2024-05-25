名牌手鏈推薦2024｜$3000起易襯YSL、Dior、LV款　精緻女孩必收！

名牌手鏈推薦2024｜相信喜歡精緻感的女生，首飾箱定必收藏不少手鏈款式，用以襯搭各種造型，讓每日都擁有好心情。除了單條，近年流行疊戴款式，配搭手鐲或皮帶，展現出個性風格。以下為大家盤點7款易襯精緻的熱門名牌手鏈，包括Dior、Valentino和YSL等，不僅可以展現輕奢感，而且價錢都相當親民，非常值得收藏！



名牌手鏈推薦2024｜款式1. Dior Petit CD Bracelet HK$3,500

簡單精巧的易搭款式之一，以別緻的CD金屬標誌為主，上面鑲滿閃石，其中一邊亦綴以圓石，打造出輕奢感覺。手鏈尾端設有金屬標誌圓牌，上面鑲有閃石，看來充滿甜美可愛的氛圍。

名牌手鏈推薦2024｜款式2. Valentino VLOGO Signature Metal and Swarovski Crystal Bracelet HK$3,100

予人優美魅力的Valentino，手鏈同樣充滿氣質感，以VLOGO金屬吊飾為主，配搭鏈帶及多顆閃石，簡單得來，展現閃耀迷人感覺。手鏈尾端為橢圓形吊牌，感覺更為經典柔和，為整體增添優雅魅力。

名牌手鏈推薦2024｜款式2. Valentino VLOGO Signature Metal and Swarovski Crystal Bracelet (Valentino官網)

名牌手鏈推薦2024｜款式3. YSL Cassandre Charm Bracelet in Metal HK$3,000

甜美中帶簡潔個性魅力，這款手鏈色調較為特別，以甜美的玫瑰金色為主，並以幼帶設計，連繫品牌金屬標誌，配以長方形金屬標誌牌，展現出簡約中性的魅力，容易襯搭出不同的風格。

名牌手鏈推薦2024｜款式3. YSL Cassandre Charm Bracelet in Metal (YSL官網)

名牌手鏈推薦2024｜款式4. CELINE 金色黃銅TRIOMPHE鉸接式手鐲 HK$4,650

以標誌性的凱旋門金屬扣為主，配以長型黃銅手鐲，並設有扣環，以方便戴上，穿戴時也更為舒適。標誌金屬扣鐫刻CELINE PARIS標識，帶有輕奢感覺，加上款式線條較實，配襯淨色衣物時會更顯眼。

名牌手鏈推薦2024｜款式4. CELINE 金色黃銅TRIOMPHE鉸接式手鐲 (CELINE官網)

名牌手鏈推薦2024｜款式5. Louis Vuitton My LV Pearl Ankle Bracelet HK$4,850

充滿夏日度假感的設計，LV手鏈運用海洋風格，將時下流行的珍珠配飾，結合標誌、圓花和尖花立體金屬圖案，展現出可愛時尚活力，散發悠閒和慵懶氣息。手鏈為品牌新款，尾端亦配有圓形標誌，垂墜時可以增添隨性魅力。

名牌手鏈推薦2024｜款式5. Louis Vuitton My LV Pearl Ankle Bracelet (LV官網)

名牌手鏈推薦2024｜款式6. GUCCI Blondie 水晶手鏈 HK$4,300

GUCCI的這款珍珠手鏈，則有著經典優雅感覺，以鑲滿水晶的鏈帶，配搭圓形鏤空的Interlocking G圖案吊飾，下方更有顆水滴形樹脂珍珠，會隨手部動作搖擺，展現出隨性魅力。

名牌手鏈推薦2024｜款式7. John Hardy Love Knot Bracelet HK$4,250

以銀飾深受歡迎的John Hardy，設計算為經典，將編織紋銀鏈纏繞成一個可隨意擺動的結，富設計感之餘，佩戴也較舒適。由於設計以線條為主，而且傾向中性，因此作為情侶手鏈，也是非常合適。