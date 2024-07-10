名牌漁夫帽推薦｜LOEWE、CHANEL等熱門款　夏日防曬/顯小臉必備

名牌漁夫帽推薦2024｜夏日就是要展示帽子時尚！漁夫帽更是不少人的時尚單品，不僅可以遮擋太陽，而且能夠修飾面形和顯小臉，而防潑水物料的款式，更有不少熱愛水上活動的人，戴著來釣魚和潛水，非常實用。以下精選6款名牌漁夫帽，無論帽形和設計，都充滿時尚感，而且適合大臉女生穿戴。



名牌漁夫帽推薦1. JACQUEMUS Le bob Artichaut US$170（約HK$1,327.9）

若然屬於圓面女生，這款或是個顯瘦之選，由於帽子邊較闊，可以顯得面形較小，加上稍微的流蘇，締造出悠閒和慵懶的度假感覺。帽子正面綴以金屬標誌，展示出輕奢感覺，配搭實用的索繩帶，讓日常穿搭變得時尚！帽沿內側為紅色間紋，締造出活力氛圍。

名牌漁夫帽推薦1. JACQUEMUS Le bob Artichaut (JACQUEMUS官網)

名牌漁夫帽推薦2. Hermès Harper H Sellier Bucket Hat HK$4,700

帶有學園風格的款式，頂部設計較圓，可以塑造出漂亮的頭形，配搭帶有校園風格字體的襟章，以及棗紅色調，看來充滿活力年輕魅力。帽沿特別縫線，加上傾斜設計，展現出層次感。

名牌漁夫帽推薦2. Hermès Harper H Sellier Bucket Hat (Hermès官網)

名牌漁夫帽推薦3. Dior D-Tulipe 鐘形帽 HK$5,900

今季超流行鉤織單品！這款Dior帽子特別以較鬆的設計，締造出悠閒舒適感覺，綴以經典的 Dior Marinière主題圖案，帶有海軍風格，展現出夏日清涼感覺，而且非常易襯。

名牌漁夫帽推薦3. Dior D-Tulipe 鐘形帽 (Dior官網)

名牌漁夫帽推薦4. CHANEL Bucket Hat HK$8,500

為夏天而設的CHANEL Coco Beach 2024系列款式！運用鉤織的方式，製作出漁夫帽的外形，不僅展示出舒適的寬鬆感，帽沿還設有輕微的波浪形，加上垂墜設計，打造出簡約而富活力的魅力。

名牌漁夫帽推薦4. CHANEL Bucket Hat (CHANEL官網)

名牌漁夫帽推薦5. LOEWE Fisherman Hat in Canvas HK$4,600

LOEWE的漁夫帽深受年輕人歡迎，這款設計簡約，運用闊帽沿及兩條綴以品牌圖案的帶子，展現出輕奢及悠閒感覺。帽子亦非常適合圓面或大頭形的人，穿戴後有顯小臉的感覺。

名牌漁夫帽推薦5. LOEWE Fisherman Hat in Canvas (LOEWE官網)

名牌漁夫帽推薦6. Miu Miu 牛仔布漁夫帽 HK$4,700

若然喜歡色彩活力的話，近年話題度超高的Miu Miu，相信是不二之選。這款漁夫帽特別在於湖水綠色調，以柔和及清新的感覺，注入帶慵懶感的帽子設計，締造出獨特的時尚感，加上Miu Miu刺繡標誌締造輕奢魅力。