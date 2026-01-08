名牌手鐲推薦2026｜$1650起入門級Hermès、VCA、DIESEL型格時尚款

名牌手鐲推薦2026｜雙手的點綴豈只得手鏈？別具個性的手鐲，由於線條明顯，可疊帶以添玩味，展現出自我風格。今個春夏，隨著服飾變短，露出滑嫩肌膚，大家不妨出門前襯搭手鐲，打造出型格時尚。若然未知適合甚麼款式，以下分享18大熱門易襯的款式，包括Hermès、Van Cleef & Arpels及Tiffany & Co.等，大家不妨參考。



名牌手鐲推薦2026｜款式1. Hermès Jungle Camouflage Bangle HK$3,400

別出心裁的創作，以鑄金打造出手環，再印上由Carine Brancowitz設計、以「Jungle Camouflage」為題的印花圖案，展現出趣緻而甜美的藝術氛圍。手鐲設計簡約，可以襯搭其他款式，打造個人風格。

名牌手鐲推薦2026｜Hermès Jungle Camouflage Bangle (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式2. Tiffany & Co. Tiffany T T1 窄版鑽石鉸鍊手鐲

經典而永不過時的款式，中央部分飾有風格強烈的「T」字主題圖案，象徵品牌的獨立自強及恆久力量。手鐲以玫瑰金製作，由於款式較幼身，配戴時展現出低調奢華感覺，同時風格也較中性，作為情侶手鐲也是個不錯的選擇。

名牌手鐲推薦2026｜Tiffany & Co. Tiffany T T1鉸鏈手鐲 (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式3. Van Cleef & Arpels Perlée Signature Bracelet, Medium Model HK$57,000

以充滿藝術美學和精細工藝見稱的Van Cleef & Arpels，手鐲設計簡潔，在帶微亮澤感的18K玫瑰金屬上，刻上品牌名字，並於兩側沿邊綴以小圓點包住，感覺舒適優雅，同時帶點精緻活力。由於手鐲偏向粗身，就這樣單條配戴，已經充滿高級感覺。

名牌手鐲推薦2026｜Van Cleef & Arpels Perlée Signature Bracelet, Medium Model (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式4. Dior Dior Code Bangle HK$4,300

帶有甜美活力的款式，Dior手鐲以經典美學設計，上飾有Christian Dior標誌，並加上獨有的幸運星，展現出甜美和俏皮的感覺，同時帶有美好寓意。手鐲以白色釉漆和金色配搭，溫婉優雅得來，散發陽光活力氣息，加上開口設計，非常方便戴上和更換。

名牌手鐲推薦2026｜Dior Dior Code Bangle (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式5. CELINE Triomphe金色飾面黃銅不對稱手鐲 HK$4,200

以經典凱旋門標誌為主要設計，而手鐲兩端則以不對稱方式連接標誌，締造出充滿趣味的細節，加上圓柱形設計，以圓潤感帶出活力感，同時保留著品牌的簡約美學基因。

名牌手鐲推薦2026｜CELINE Triomphe金色飾面黃銅不對稱手鐲 (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式6. John Hardy Naga Cuff 純銀幼身手鐲 HK$10,260

適合充滿型格個性的造型，整隻手鐲以神龍的姿態作設計，圖案栩栩如生，雙眼更綴以藍色寶石，打造出神秘魅力。手鐲以純銀製作，幼身設計更能展出優雅魅力，加上神龍象徵愛情、保佑和繁榮，有著不少美好的祝福。

名牌手鐲推薦2026｜John Hardy Naga Cuff 純銀幼身手鐲 (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式7. DAMIANI D.ICON白色陶瓷、玫瑰金單鑽手鏈 HK$19,900起

若想增加獨特玩味的話，DAMIANI手鐲便以白色陶瓷製作，同樣充滿高級感覺，加上玫瑰金「D」字及鑽石點綴，締造出時尚活力的魅力。由於陶瓷帶有光滑感，與玫瑰金色調非常相襯，展現出和諧迷人的感覺，因此襯搭淨色衣服，可提升個人氣質。

名牌手鐲推薦2026｜DAMIANI D.ICON白色陶瓷、玫瑰金單鑽手鏈 (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式8. Cartier Juste Un Clou Bracelet, Small Model HK$30,800

手鐲設計可以調節，以方便穿戴。手鐲靈感源自鐵釘，並在70年代首度推出，至今有著多年歷史，並多添一分永恆的感覺。整體感覺傾向簡約，但細看可見出細節，加上玫瑰金色，更顯高貴和華麗，無論單戴或疊戴都非常適合。

名牌手鐲推薦2026｜Cartier Juste Un Clou Bracelet, Small Model (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式9. Gucci GG Running 18K開口式手鐲

對於精品女孩而言，是個不錯的款式。主打小巧的雙G細節，配合玫瑰金色調，展現出不經意的優雅魅力。手鐲採用開口設計，以方便配戴，加上幼身的手環，可讓手腕更顯幼細。

名牌手鐲推薦2026｜Gucci GG Running 18K開口式手鐲 (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式10. CHANEL Coco Crush 18K黃金纖巧手鐲, mini version HK$42,200

經典而充滿活力的款式，CHANEL這款手鐲深得不少女星喜愛，包括韓國女星Jennie。以精緻的Quilted標誌作主要設計，加上精湛的工藝，締造出立體感覺，為整體造型更添高級和奢華感覺。

名牌手鐲推薦2026｜CHANEL Coco Crush 18K黃金手鐲, mini version (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式11. HEARTS ON FIRE INSIDE/OUT Diamond Flexi Bangle HK$36,800

品牌的最新系列，運用屈曲和摺疊的美態，打造出層次魅力，加上鑽石的點綴，締造華麗和優雅的感覺。手鐲可以疊戴，展現不同風格。

名牌手鐲推薦2026｜HEARTS ON FIRE INSIDE/OUT Diamond Flexi Bangle (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式12. Saint Laurent Cassandre Cuff in Metal HK$6,300

將標誌性的品牌圖案打造出手鐲的輪廓，加上做舊效果，打造出復古和典雅的美學。手鐲由黃銅手工敲打製作，透過不同的交叉線條，締造出簡約而富質感的魅力，適合襯搭淨色服飾。

名牌手鐲推薦2026｜Saint Laurent Cassandre Cuff in Metal (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式13. VERSACE Medusa Greca Cuff Bracelet HK$5,600

充滿復古典雅和華麗的感覺，以經典的Medusa圖案，搭以標誌Greca設計，看來充滿個人風格，非常適合襯搭晚裝，締造精緻魅力。手鐲運用黃銅製作，綴以Versace Gold，為整體增添巴洛克風般的奢華感覺。

名牌手鐲推薦2026｜VERSACE Medusa Greca Cuff Bracelet (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式14. LOEWE Anagram Pebble Cuff in Sterling Silver HK$7,100

將Pebble鈕扣透過不同大小的設計，營造出不對稱的時尚玩味，大為提升手鐲的獨特魅力。主要以紋銀製作，上面刻有品牌的標誌圖案，展現出活力，而且適合襯搭日常多種風格。

名牌手鐲推薦2026｜LOEWE Anagram Pebble Cuff in Sterling Silver (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式15. Bottega Veneta Knot Bracelet HK$5,200

以標誌性的Knot圖案作主打，並以倒勾設計固定，展現出甜美活力的一面。手鐲以18k黃金及純銀製作，透過帶啞光亮澤的質感，締造低調優雅的魅力，適合襯搭禮裙或西褲。

名牌手鐲推薦2026｜Bottega Veneta Knot Bracelet (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式16. PRADA 搪瓷金屬手鏈 HK$6,950

展現型格個性。手鐲以標誌性的幾何三角圖案組合而成，並利用搪瓷金屬製作，別具風格，並展現俐落和時尚的感覺。結合品牌字母標誌，加上圓滑的設計，打造經其氣質。

名牌手鐲推薦2026｜PRADA 搪瓷金屬手鏈 (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式17. Givenchy Tape Cuff Bracelet in Metal and Enamel HK$3,890

手鐲由意大利工匠以黃銅製作，透過微皺質感，締造出復古和細緻的感覺，同時刻上「GIVENCHY Paris 1952」標誌，以提升珍貴和優雅的氛圍。手鐲方便穿戴，可以襯搭其他款式，增加層次感覺。

名牌手鐲推薦2026｜Givenchy Tape Cuff Bracelet in Metal and Enamel (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式18. APM Monaco Automne 個性密鑲手鐲 HK$3,000

靈感源自羅馬街道的鋪路石「I San Pietrini」，並將這種風格應用到手鐲設計，透過建築細節和幾何線條的元素，展現出既前衛又典雅的感覺。手鐲以純銀手工製作，一般單戴已經非常矚目，亦可襯搭其他款式，打造專屬個性。

名牌手鐲推薦2026｜APM Monaco Automne 個性密鑲手鐲 (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式19. Maison Margiela Numeric Twisted Diamond Cuff Bracelet HK$12,800

充滿玩味的「twist」扭轉設計，前後均以黃金鑄面及亮面紋銀製作，展現出鮮明的對比感覺，加上標誌性數字圖案，以及鑲嵌在11上的實驗室鑽石，更顯生動、型格和倒落的時尚感。

名牌手鐲推薦2026｜Maison Margiela Numeric Twisted Diamond Cuff Bracelet (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式20. DIESEL DI1362040 Sterling Silver Jewel HK$1,650

簡約易搭，以闊身的標誌圖案，襯搭幼身手鐲，更展柔和細緻的感覺，散發中性和知性的感覺。手鐲以紋銀製作，能夠襯搭不同造型，締造個性時尚。

名牌手鐲推薦2026｜DIESEL DI1362040 Sterling Silver Jewel (品牌官網)

名牌手鐲推薦2026｜款式21. Louis Vuitton Louisette Signature手鐲 HK$4,950

手鐲將重點放在兩端的標誌圖案，中間以鏤空打造寧靜和知性氛圍，加上LV Initials及尖角Monogram花卉圖案，以及圖案上的粉色水晶，更顯個性格調。而內側綴有品牌鐫刻標誌，亦添多分細緻的感覺。