名牌太陽眼鏡推薦｜防曬必備時尚單品！$2,020起入手LV、CHANEL

名牌太陽眼鏡推薦2026｜夏日做足防曬功夫！特別是脆弱的眼周肌膚，需要好好保護才能延緩眼紋出現。除了使用防曬產品，亦可透過更簡單直接的物理防曬方式 —— 太陽眼鏡，來抵禦紫外線侵害。太陽眼鏡還能充當時尚單品，為造型增添型格魅力，以下精選名牌太陽眼鏡，無論鏡片或設計都有著品牌格調，非常適合在外出旅遊度假時佩戴。



名牌太陽眼鏡推薦1. Saint Laurent SL M160 Medium Havana and Grey HK$3,160

糅合今季大熱的玳瑁圖案，Saint Laurent太陽眼鏡採用幼身鏡臂，有效視覺上顯小臉，打造出好看的面部輪廓。眼鏡能夠抵禦UVA及UVB，減少陽光刺眼的不適感。

名牌太陽眼鏡推薦2026｜Saint Laurent SL M160 Medium Havana and Grey (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦2. Chloé Iconic Sunglasses HK$3,900

富復古感的款式設計！Chloé太陽眼鏡以玫瑰金色金屬框，加上圓潤的鏡框輪廓，締造出帶有nerd感覺的的文學氛圍。鏡臂扣設有品牌標誌圖案，加上彎形設計，看來趣緻和具玩味，而啡色漸進鏡片亦能配合膚色，展現出和諧自然感覺。

名牌太陽眼鏡推薦2026｜Chloé Iconic Sunglasses (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦2026｜Chloé Iconic Sunglasses (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦3. Burberry Tubular 格紋圓框太陽眼鏡 HK$2,100

Burberry太陽眼鏡在意大利製造，專為亞洲人而設計，有效修飾小臉，而暗灰色鏡片亦具防刮花和防紫外線的效果。鏡臂採用醋酸纖維製作，飾有Burberry格紋，並印有Burberry字樣，以締造輕奢的感覺。

名牌太陽眼鏡推薦2026｜Burberry Tubular 格紋圓框太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦4. Dior DiorCannage S1U HK$4,200

一般太陽眼鏡的細節位，都會在於鏡臂的圖形和設計。Dior最新太陽眼精緻鐫刻Cannage藤格紋圖案和CD 標誌，締造出品牌獨有的甜美優雅風格，配以紫色漸變粉紅色鏡片，戴上後更展少女氣息。

名牌太陽眼鏡推薦2026｜Dior DiorCannage S1U (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦5. CHANEL 方形太陽眼鏡 HK$3,100

結合品牌經典設計，運用金屬皮革編織，打造出典雅的味道，同時展現精緻時尚。眼鏡框採用大面積方形設計，可以遮住面部，視覺上塑造小臉效果，而鏡片更具過濾UV作用，可以阻隔UVA及UVB照射。

名牌太陽眼鏡推薦2026｜CHANEL 方形太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦6. GUCCI Oval Frame Sunglasses

適合圓面形的人，鏡框採用幼框不規則六邊形，有效改善面部比例，同時較暗沉的酒紅色標誌圖案，不僅展現出艷麗和精神活力，而且容易襯搭。眼鏡側面的鏡臂同樣採用幼身設計，配搭標誌圖案及玳瑁鏡臂尾端，以修飾面形。

名牌太陽眼鏡推薦2026｜GUCCI Oval Frame Sunglasses (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦7. Louis Vuitton LV Aura Square 太陽眼鏡 HK$3,750

採用特大方形鏡框，旁邊綴有Monogram花卉圖案，有效修飾面形，同時展現精緻奢華的氛圍，配搭漸變色鏡片，締造具層次的時尚活力。重點在於鏡臂位置，色調柔和透明，金色金屬芯線綴有精緻的Monogram鐫刻圖案，以及LV Initials的金屬標誌圖案，看來充滿魅力。

名牌太陽眼鏡推薦2026｜Louis Vuitton LV Aura Square 太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦8. Gentle Monster La Sola KC6 HK$2,020

新款2026系列採用棕色方形鏡片，配搭半透鏡框及幼身雙線條鏡臂，締造知性和書卷氣質。

名牌太陽眼鏡推薦2026｜Gentle Monster La Sola KC6 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦9. Miu Miu Rêverie 太陽眼鏡 HK$3,950

運用長身橢圓線條打造獨特個性，配搭由回收醋酸纖維製作的玳瑁紋粗鏡框，以及啡色鏡片，展示出結合復古和活力的時尚玩味。眼鏡鏡片能夠防護UVA及UVB，時尚和實用兼備。

名牌太陽眼鏡推薦2026｜Miu Miu Rêverie 太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦10. Valentino Rectangular Acetate Frame HK$6,100

採用復古的長方形鏡框設計，加上粗身設計更顯強烈的感覺，而胚修飾面部輪廓，讓焦點落在雙眼位置。鏡臂綴有特VLOGO圖案，更展精緻和奢華的魅力。