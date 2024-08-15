Blokecore是甚麼？日常也能駕馭的風格！造型師教選波鞋、服裝

【波鞋｜運動鞋】對於每日需要不斷走動的女生來說，波鞋無疑是最舒適的選擇，而各品牌所推的款式越多和好看，有不同穿著風格的女生都能找到喜歡的波鞋。早前的舉辦的巴黎奧運，將運動熱潮掀到賽場外，引起一陣「Blokecore」熱潮，許多女星和時尚達人紛紛換上，並發現很適合搭配波鞋！這次《01女生》邀請到專業造型師Silver Tam，和大家分享「Blokecore Style」到底是甚麼？以及一些此風格的穿搭小技巧。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出波鞋的易襯度、實用度、舒適度以及價格，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介近期最常穿著的上班波鞋，當中包括adidas、New Balance、Onitsuka Tiger以及MIZUNO，都是時下熱門的款式。另外，亦會加入評分和分享她們的日常上班穿搭，當中還有不少穿搭小心思！

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許多女星和時尚達人紛紛換上Blokecore Style（IG@lalalaisa_m）

甚麼是Blokecore Style？

專業造型師Silver Tam指現時掀起的Blokecore，是一種靈感來自90年代英國足球文化的時尚風格。它主要以休閒、運動風的服裝為主，經常見到寬鬆的球衣、運動褲以及經典的波鞋搭配。這種風格強調一種輕鬆、無拘無束的氛圍，帶有濃厚的街頭和足球文化的影子。

簡約而經典的外觀的波鞋適合Blokecore風格（許秀麗 攝）

哪類型波鞋適合Blokecore風格？

提到休閒、運動風的服裝，就不能少了舒適的波鞋，Silver分享最易搭配Blokecore風格的波鞋通常是經典的運動款式，例如Adidas Samba或Nike Air Max這類經典設計。這些波鞋因其簡約而經典的外觀，與足球文化有著深厚的淵源，能夠輕鬆融入Blokecore的休閒運動風格。

服裝要偏向簡約運動風（IG@kibbewave）

服裝要偏向簡約運動風

假如已經選擇了波鞋，在服裝上Silver建議可以偏向簡約運動風，搭配寬鬆的球衣、運動短褲或是工裝褲都是不錯的選擇。此外，要保持整體配色簡單並選擇有品牌標誌的經典款，可以更好地體現Blokecore的風格，還可以配個棒球帽或者小包包，讓整體感更完整。