WOC 2024推薦｜5大精緻款式推薦：CHANEL、Hermès結合經典元素

WOC｜擁有精緻外型的WOC（Wallet On Chain），總讓女生們愛不釋手！不少奢侈品牌在每季新品都會新款WOC推出，往往都充滿驚喜，加上定價較手袋款式相宜不少，是入門的好選擇！這次《01女生》為大家精選了多款精緻的WOC，包括CHANEL、Saint Laurent、Gucci等，都是易入手又好看等款式。



WOC 2024推薦1. CHANEL 鏈條銀包 HK$35,700

CHANEL的鏈條銀包是很值得入手的一款，設計融合入了品牌許多經典元素。WOC是以亮面小羊皮與金色金屬製作而成，上面有著品牌標誌性的菱格紋，並配有皮革交織金屬的手提把，設計高雅華麗。而手袋內裡備有隔層及拉鍊口袋，外部則有1個平口袋，相較是很實用的款式。

WOC 2024推薦2. Saint Laurent UPTOWN CHAIN WALLET IN GRAIN DE POUDRE EMBOSSED LEATHER HK$11,800

Saint Laurent的鏈條銀包，採用小牛皮製成，配有可拆卸鏈帶，可變化成手拿包或肩背手袋，適合場合很多。手袋內部備有1個收納位、3個卡片位和1個平口袋，空間相對實用。

WOC 2024推薦3. Gucci JACKIE 1961 CHAIN WALLET HK$9,800

Gucci的鏈條銀包採用黑色皮革，配有精緻的鏈帶和金色五金配件，可作為迷你包攜帶，正面的金色活塞細節向歷史包款致敬。手袋內備有12個卡位、2個鈔票隔層、2個獨立的內部隔層和拉鍊零錢袋，而外部則有1個平口袋，非常方便。

WOC 2024推薦4. Hermès Kelly Classique To Go wallet USD$6,000（約港幣HK$46,739）

Kelly Classique To Go是該系列首次推出的WOC，而且所有經典元素濃縮其中，既是錢包亦是手袋。這款銀包保留Kelly的搭帶扣特徵，外型優雅大方，甫推出即引起一陣搶購熱潮。採用了Mysore山羊皮製成，內裡備有4個信用卡位及拉鍊零錢包，而當配上可拆卸肩帶變成斜揹手袋。

WOC 2024推薦5. Louis Vuitton Wallet on Chain Ivy HK$17,600

Louis Vuitton所推出的WOC，就猶如一個小手袋。這款Ivy Wallet on Chain是以品牌今季雙粉彩色調的Monogram Empreinte皮革製成，並採用柔軟而貼合身型的設計，而翻蓋備有磁扣設計，是日夜活動皆宜的袋款。手袋備有可拆式的可調節長度皮革肩帶，以及以皮革交織的可拆式鏈帶，可作多種方式攜帶。