復古耐看波鞋跟著這2點選！造型師分享如何搭出時尚顯瘦上班造型

復古波鞋｜經典不敗，不論是服裝還是鞋子，復古的設計總讓人無法抗拒，尤其近年不少運動品牌都掀起將復古鞋款重現，但要如何選擇時尚又耐看的波鞋呢？這次《01女生》邀請到專業造型師Silver Tam和大家分享復古波鞋該怎麼選，以及搭出適合上型的造型的小技巧。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出波鞋的易襯度、實用度、舒適度以及價格，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介近期最常穿著的上班波鞋，當中包括adidas、New Balance、Onitsuka Tiger以及MIZUNO，都是時下熱門的款式。另外，亦會加入評分和分享她們的日常上班穿搭，當中還有不少穿搭小心思！

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返工波鞋推薦2024｜3. adidas HANDBALL SPEZIAL 運動鞋 HK$899（朱加曦 攝）

注意2點選出時尚耐穿的復古波鞋

要選出不過時的復古波鞋，專業造型師Silver Tam提醒在選擇復古鞋款時，應注意鞋款的設計細節和配色，像是中性或經典色調，可以更好地搭配不同風格的服裝。

此外，也應考慮鞋款的舒適度和耐穿性，舒適度也很重要，畢竟再好看的鞋子不舒服也沒用，確保它能在日常穿搭中經得起考驗。

上型造型同樣可以穿復古波鞋（IG@sooyaaa__）

上型造型同樣可以穿復古波鞋

擔心復古設計的波鞋款式過於特別，不適合上班穿著。Silver就建議復古鞋款可以搭配修身的牛仔褲或是休閒褲，再搭配一件簡約的T恤或襯衫，這樣的搭配既能展現出鞋款的復古風情，又能保持整體造型的時尚感。

另外，上衣可以選擇經典圖案或有復古元素的設計，有助加強整體造型的協調性。如果你想要再個性一點，可以加件外套，或者玩點層次感，讓你的造型更有層次。

低筒設計的復古鞋款怎麼穿才不顯雙腿粗壯？（New Balance）

低筒設計的復古鞋款怎麼穿才不顯雙腿粗壯？

部分復古鞋款是以低筒或是沒有內增高作設計，很容易顯得雙腿粗壯，Silver就分享了小技巧。為了視覺上顯高，可以選擇高腰褲裝來延長腿部線條，或者搭配較為修身的下裝來避免腿部顯得過於寬大。

除此之外，也可以選擇和鞋子同色系的襪子，這樣可以讓腿部線條更連貫；亦可以把褲腳稍微捲起來，顯腿長又有型。