黑色手袋推薦｜10大返工展成熟穩重：CELINE、Fendi適合不同場合

黑色手袋可說是每位女生衣櫃中必備的款式，顏色既有成熟穩重感，亦是在色彩中最百搭。許多品牌的經典款式中都會推出黑色款。這次《01女生》為大家集合了最不能錯過的款式，包搭Saint Laurent、CELINE、FENEI等，讓大家在入手可以作參考！



黑色手袋推薦1. Saint Laurent PARIS VII pochon in lambskin HK$20,200

Saint Laurent所推出的PARIS VII系列手袋，採用柔軟的小羊皮製作而成，手袋束帶飾有標誌性的CASSANDRE吊飾，內襯帶有同色系麂皮。這款手袋容量可觀實用，設計相當特別，是以34.5cm的可調節的登山扣帶作肩帶，可隨時變成肩背或手提，不管是哪個角度都有著隨性慵懶感。

黑色手袋推薦1. Saint Laurent PARIS VII pochon in lambskin HK$20,200（圖片來源：Saint Laurent）

黑色手袋推薦2. CELINE TEEN NINO BAG IN PATENT CALFSKIN HK$25,500

CELINE所推出的TEEN NINO BAG，是一款很適合上班或約會時使用的手袋。手袋是以品牌常採用的方正輪廓呈現，但亦是相當實用和易搭配的款式，而這款手袋最具魅力之處是增添了頂部手柄，為手袋變得更優雅。此外手袋以TRIOMPHE金屬作開關，內裡備有2個主要隔層、2個扁平內袋和1個拉鍊內袋，輕易收納每日外出必備小物。

黑色手袋推薦2. CELINE TEEN NINO BAG IN PATENT CALFSKIN HK$25,500（圖片來源：CELINE）

黑色手袋推薦3. Gucci GG MARMONT小型肩揹袋 HK$18,000

Gucci為迎接初秋的到來，特別為GG Marmont系列作品換上精緻的皮革和深暗配色，這款小型肩揹袋採用絎縫V形圖案漆皮製作，以黑色配色突顯其當代風格廓形，並綴有淺金色配件，別具型格魅力。手袋正面飾有品牌標誌性的雙G LOGO，以拉鏈開合，配有一氣金屬連皮革的肩帶。

黑色手袋推薦3. Gucci GG MARMONT小型肩揹袋 HK$18,000（圖片來源：Gucci）

黑色手袋推薦4. Balenciaga WOMEN'S BEL AIR MEDIUM CARRY ALL BAG IN BLACK HK$39,900

大容量手袋的回歸，這季最矚目的不得不提Balenciaga的Bel Air手袋。手袋採用光滑小牛皮製作而成，正面有有著多個口袋，配上舊銀色五金配件，展現著復古與科技感的融合。這款配上細長的手柄，和帶有兩個開口環的可拆卸皮革鑰匙圈。在手提或單肩揹時，有著率性的氣圍。

黑色手袋推薦4. Balenciaga WOMEN'S BEL AIR MEDIUM CARRY ALL BAG IN BLACK HK$39,900（圖片來源：Balenciaga）

黑色手袋推薦5. Fendi Roma Leather Fendi Melon Small HK$12,200

FENDI的MELON Bag如名字般，是以切開的蜜瓜為廓形，有著俐落的線條，內容量亦是相當足夠，可收納每日外出必備物品。手袋的邊角和拉鍊開合處飾有FF金屬五金，背帶更飾有FENDI標誌，而背帶是可以調節長度變成手提或斜揹，可配合不同造型。

黑色手袋推薦5. Fendi Roma Leather Fendi Melon Small HK$12,200（圖片來源：Fendi）

黑色手袋推薦6. Prada Aimée medium leather shoulder bag HK$23,000

Prada所推出的Aimée Large Leather Shoulder Bag，是受到90年代精緻簡約主義的啟發，設計以柔和的輪廓回歸至最基本的拿手袋姿勢，適合隨意的肩背或斜背。手袋採用拉鍊開合，內有2個口袋，其中一個帶有拉鍊閉合的小口袋，可擺放重要物件。

黑色手袋推薦6. Prada Aimée medium leather shoulder bag HK$23,000（圖片來源：Prada）

黑色手袋推薦6. Prada Aimée medium leather shoulder bag HK$23,000（圖片來源：Prada）

黑色手袋推薦7. miu miu Aventure mini nappa leather bag HK$25,000

miu miu 所推出的Aventure mini nappa leather bag，擁有著精緻優雅的輪廓，為日常造型增添個性。手袋採用納帕（nappa）皮革製成，帶有皮革手柄及可調節可拆卸的皮革肩帶，正面飾有壓花刻字徽標和復古金色裝飾五金件，使手袋更有精緻復古的感覺。

黑色手袋推薦7. miu miu Aventure mini nappa leather bag HK$25,000（圖片來源：miu miu）

黑色手袋推薦7. miu miu Aventure mini nappa leather bag HK$25,000（圖片來源：miu miu）

黑色手袋推薦8. CHANEL 22 Handbag HK$46,900

CHANEL 22 Handbag是於2022年推出，甫推出大受明星及時尚達人喜愛！這款手袋採用了品牌經典菱格縫線皮革，配上品牌金屬標誌、金屬皮穿鏈帶及「CHANEL Paris」吊牌，將隨性優雅發揮得淋漓盡致！

黑色手袋推薦8. CHANEL 22 Handbag HK$46,900（圖片來源：CHANEL）

黑色手袋推薦9. VALENTINO GARAVANI VAIN BAG WITH HANDLE IN SHINY CALFSKIN HK$30,500

Valentino Garavani Vain 手袋採用亮面小牛皮製成，帶有品牌標誌性的金屬VLogo細節，設計型格。手袋的尺寸為25.5x14.5x8.5cm，可收納一般日常所需物品。此外，手袋配有皮革手柄可以手提或挎在肩上，隨手背在身上就充滿率性型格的感覺。

黑色手袋推薦9. VALENTINO GARAVANI VAIN BAG WITH HANDLE IN SHINY CALFSKIN HK$30,500（圖片來源：VALENTINO）

黑色手袋推薦10. LOEWE Large Flamenco purse in mellow nappa lambskin HK$34,950

LOEWE Flamenco Purse bag是延續品牌標誌性的Flamenco系列手袋，保留了經典的褶皺設計以及側面標誌性繩結。手袋是以兩塊柔軟的皮革巧妙結合在一起，創造出完美無縫的輪廓，改掉原版手袋突出的邊角的袋身造型更圓潤優雅。還有一引人驚喜的設計，它用途靈活多變，除了可當作手拿包外，還有兩條別具特色的可拆式肩帶。當中的皮革肩帶可作單肩或斜揹，很適合日常穿搭；而另一條則是精美穿皮繩甜圈形鏈條，上面Anagram雕刻卵石，不論是單肩或是手提都是非常優雅，一個手袋即可應對多種不同場合。