2024香港小姐金鑽后冠大拆解！日常也能佩戴？歷屆冠軍都這樣用？

2024香港小姐競選在上個月中完滿舉行，除了雲集一眾美貌與智慧並重的參選佳麗，配襯閃爍非凡的鑽石珠寶，更助場面更為美麗動人。雖然事隔一個月，應屆冠軍倪樂琳戴上后冠的一幕，依然印象深刻，令人好奇后冠的價值和細節。現在就為大家深入揭開港姐后冠的秘密！



2024香港小姐競選在上個月中完滿舉行。(葉志明攝)

港姐金鑽后冠總值？

2024香港小姐競選應屈三甲倪樂琳、梁嘉瑩、楊梓瑤，以及友誼小姐王汛文小姐日前出席澳門美獅美高梅的港澳地區首間「六福精品廊」，接受總值逾5百萬的港姐金鑽后冠和一系列名貴珠寶首飾。今屆為六福集團的第23年贊助，主席兼行政總裁黃偉常表示，很榮幸參與這城中盛事，並透露港姐后冠呼應今年「為女性感到自豪」的主題。

今屆后冠設計貫徹港姐高貴的形象，只要輕按主石位置，后冠即可幻化為一枚能配襯任何服裝的鑽石吊墜，讓香港小姐在任何場合都能展現迷人自信。 六福集團主席兼行政總裁黃偉常先生

2024香港小姐競選應屈三甲倪樂琳、梁嘉瑩、楊梓瑤，以及友誼小姐王汛文小姐日前出席澳門美獅美高梅的港澳地區首間「六福精品廊」。(六福集團)

港姐后冠都能日常佩戴？

每一屆的香港小姐冠軍金鑽后冠設計都有不同，而今年的依然由六福珠寶特別委派手工精良的工匠，以精湛的技術製作，據聞總值468萬港元。採用數百粒天然鑽石鑲嵌，配搭盛放的花漾圖案，寄語展開繁花似錦的人生，願如美鑽般有璀璨耀眼的前程。后冠最與別不同之處，便是港姐經典標誌上的主石位置，只要輕按便可卸除，轉成一枚鑽石吊墜，即便日常也能襯搭造型，非常實用耐看。

今屆香港小姐冠軍金鑽后冠採用數百粒天然鑽石鑲嵌，配搭盛放的花漾圖案。(葉志明攝)

若想一嘗港姐體驗，六福珠寶特意聯乘「香港小姐」推出珠寶首飾系列，更有限量版金鑽后冠，讓各位女生都能展現獨有的魅力。同時，六福珠寶「周年慶 Fun享愛」推廣亦已於8月31日啟動，提供一系列的優惠及活動，與全球分店一同「FUN享愛」。

后冠最與別不同之處，便是港姐經典標誌上的主石位置，可轉成一枚鑽石吊墜。(陳順禎攝)

港姐后冠當傳家之寶？

過往港姐后冠一直是不少人關注的話題，據聞在1995年（第23屆）之前，后冠都以玻璃製作，沒有任何鑽石修飾，直至後來得到贊助，才得到鑽石加持，而在25周年銀禧紀念時，后冠轉由六福珠寶贊助，鑽石數量和價值亦增多。 由於意義重大，歷屆港姐冠軍葉翠翠和張名雅，在結婚時都戴上后冠行禮，葉翠翠更表示會當成傳家之寶，待女兒或媳婦出嫁時用，為后冠添上溫馨浪漫的感覺。

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