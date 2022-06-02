香港小姐2022｜首輪已定冠軍？重溫歷屆7年初選：麥明詩FYY超搶眼

【香港小姐2022初選】香港小姐2022的首輪面試於今天（2/6）舉辦，每年初選的佳麗們也會成為網民們的議論對象。其實多年來於初選中搶眼的佳麗基本也會成為大熱，並「由頭帶到尾」，還有人直言每年港姐最矚目的便是初選的日子，可見初選便已略定勝負。一於重溫一下歷屆香港小姐初選表現，看看是否大多冠軍在初選時便早已脫穎而出吧！



香港小姐2022｜重溫歷屆7年初選：冠軍有樣睇？

【香港小姐2022初選】重溫香港小姐2021年初選

上屆的三甲分別是宋宛穎、梁凱晴與邵初，初選時已相當亮眼。

【香港小姐2022初選】重溫香港小姐2020年初選

而2020年的港姐三甲是謝嘉怡、陳楨怡與郭柏妍，雖然謝嘉怡初選時由於身在外地，因此需要透過視訊而通過首輪及次輪面試，但即便隔著屏幕也無法阻擋她優越超群的美貌，一躍成為大熱兼最後勇奪冠軍。

【香港小姐2022初選】重溫香港小姐2019年初選

香港小姐2019年的三甲則分別是黃嘉雯、王菲及古佩玲，參選港姐前已曾為國際小姐香港代表的黃嘉雯，在初選時可以說是最搶鏡！

【香港小姐2022初選】重溫香港小姐2018年初選

2018年香港小姐三甲是陳曉華、鄧卓殷及丁子田，陳曉華初登場便相當矚目，早已成冠軍大熱！

【香港小姐2022初選】2018年港姐冠軍陳曉華由初選開始已成大熱，甫一登場已有明星相。（01娛樂組攝）

【香港小姐2022初選】亞軍的鄧卓殷（圖中）在一眾參選者中也相當突出。（01娛樂組攝）

【香港小姐2022初選】重溫香港小姐2017年初選

2017年的香港小姐可以說是最備受爭議的一屆，冠軍雷莊𠒇被封「最醜港姐」，反而亞軍何依婷一直被視為冠軍人選，而季軍則是黃瑋琦。

【香港小姐2022初選】被評為冠軍大熱的何依婷在初選便引起熱議，網民大讚是應屆最美佳麗，可惜最後由黑馬雷莊𠒇奪得冠軍。（01娛樂組攝）

【香港小姐2022初選】重溫香港小姐2016年初選

2016年的港姐冠軍是廣為人知的馮盈盈，由初選時期便備受追捧。而亞軍劉穎鏇也不惶多讓，憑著健美身形及甜美笑容甚有觀眾緣。季軍則由擁有好身材的陳雅思奪得。

【香港小姐2022初選】重溫香港小姐2015年初選

2015年港姐冠軍是引起一時熱議的「十優港姐」麥明詩，她由初選時已成網友心中港姐冠軍的不二之選，亞軍為龐卓欣，季軍則是與李澤楷有一段情的郭嘉文。

重溫完歷屆大熱佳麗初選時的照片後，即看看以下10位精選的香港小姐2022初選佳麗，哪一位是你的心水呢？

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香港小姐2022初選首輪面試Q&A