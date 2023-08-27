香港小姐2023｜7位演藝發展媲美三甲的落選佳麗　憑自己創一片天

香港小姐2023｜今屆香港小姐競選將於21日舉行，事前得到不少人談論。雖然會選出三甲，但賽果只是一時，不少落選佳麗憑內涵和膽識，加上堅毅決心，在演藝圈內依然發展不錯，甚至成績媲美三甲。以下為大家盤點其中7位，不僅美貌與智慧並重，同時深入民心。



香港小姐2023｜林淑敏於第28屆香港小姐競選中擠身五強。(IG@sukman_lam)

香港小姐2023｜林淑敏在《愛回家之開心速遞》中，憑個性巴辣的「大小姐」龍力蓮，以及與「送水輝」間的感情線，贏得不少觀眾喜愛和追看。(IG@sukman_lam)

【香港小姐2023】第28屆（2000年）：林淑敏



現年46歲的林淑敏在《愛回家之開心速遞》中，憑個性巴辣的「大小姐」龍力蓮，以及與「送水輝」間的感情線，贏得不少觀眾喜愛和追看，認為兩人非常登對。林淑敏於香港小姐競選中擠身五強，並獲得「網上最奪目小姐」，惜最終未入三甲，由劉慧蘊、簡佩堅和劉嘉慧奪得頭3名。

林淑敏初期沒有簽約無綫，在日本電視台負責幕後工作，兩年後才參演無綫劇集，初期常擔任形象負面的角色，如妓女和情婦等。不過她都堅持做好戲份，最終努力沒有枉費，曾在《2005年度萬千星輝賀台慶》榮獲「飛躍進步女藝員」提名，更於2010至2013年期間，她多部有份參與的劇集，都獲得網民稱讚其演技。林淑敏最為人深刻的，莫過於「大小姐」一角，不僅奪得《萬千星輝頒獎禮2018》的「最佳女配角」，還連續兩年獲《觀眾在民間電視大奬》選為「民選最佳女配角」，可見出「龍力蓮」這個角色為其贏來不少機會。

香港小姐2023｜李施嬅在第31屆香港小姐競選中，獲得「最上鏡小姐」和「才藝小姐」雙料獎項。(IG@selenaleelalee)

香港小姐2023｜李施嬅在《金宵大廈》中展現出色演技。(IG@selenaleelalee)

【香港小姐2023】第31屆（2003年）：李施嬅



「胡說八道會」成員之一李施嬅在香港小姐競選中，獲得「最上鏡小姐」和「才藝小姐」雙料獎項，三甲則由曹敏莉、楊洛婷和戚黛黛獲得。李施嬅在演技方面甚有天賦，曾擔任不少劇集配角，如《天涯俠醫》、《阿旺新傳》和《東山飄雨西關晴》等，亦連續4年入圍「飛躍進步女藝員」，力證其不斷的進步。

李施嬅其後擔任更重戲份，於《肥田囍事》、《律政新人王》和《少年四大名捕》中擔任第2女主角，在2010年更擔正拍攝《紫禁驚雷》。她憑2012年播出的《大太監》，獲得當年的「飛躍進步女藝人」獎，翌年衝出海外，拍攝新加坡喜劇《Spouse for House》第一季，並在兩年後參與續集演出。她在2017年獲得更大成就，憑美國微電影《Once More》勇奪兩個海外電影節的影后殊榮。

而李施嬅在《金宵大廈》中，同時飾演現代空姐「章瑋（Alex）」和60年代舞女「楊玉華（Coco）」，得到不少觀眾激讚好演技，並獲得該年的「民選最佳女主角」，後來有份參與拍攝《金宵大廈》續集。

香港小姐2023｜高海寧憑《金宵大廈》入選該年的「最佳女配角」最後五強。(IG@sammkoling)

【香港小姐2023】第36屆（2008年）：高海寧



高海寧於入行前是位模特兒，在受到父母鼓勵下參選港姐，並擠身五強、榮獲旅遊大使獎。相較分別獲得冠、亞和季軍的張舒雅、陳倩揚和馬賽，由於高海寧性感身材引來關注，故在競選港姐後，曾得到不少負面評語。她曾接受《01女生》專訪時提到，在選完港姐的一個月後，一直足不出戶，亦趁父母不在家，把雪櫃裡的食物煮掉，在短短一個月裡暴肥30磅，更會在洗澡時悄悄流淚，「她們覺得性感就是壞女人。」

要得到觀眾認同，高海寧需花較一般人多一倍的努力，指「這個圈子有很多人會給你不同機遇，但我覺得要懂得拒絕。」縱使要捱更抵夜拍劇、拍電影、出外景，她亦從未喊苦，最終憑努力捱至出頭天。高海寧在2016年憑《愛情食物鏈》首次入圍《萬千星輝頒獎典禮2019》的「最佳女主角」，其後在《金宵大廈》中演技出色，入選該年的「最佳女配角」最後五強。而在2020時，她更受到力棒，於6月至10月期間，無綫連播4部其有份參演的劇集，包括《殺手》、《迷惘》、《反黑路人甲》和《C9特工》，讓觀眾看出高海寧在演技方面的可能性。

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香港小姐2023｜麥美恩在2007年獲得《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步女藝員」。（IG@mayannem）

【香港小姐2023】第39屆（2011年）：麥美恩



麥美恩當年以港姐第4名入行，落敗於朱晨麗、朱希敏和許亦妮。雖參選時被揶揄為「龍躉村姑」，但她都以正面樂觀姿態面對。她曾在接受《01女生》訪問時坦言，「龍躉村姑是個有使命感的故事：別人怎看你是一回事，到頭來你堅持的是什麼才是最重要。」

觀眾喜歡麥美恩的原因，大抵是因被她的正能量感染，會不自覺跟着一起大笑，覺得所有不開心的問題都只是瑣事。她亦從不掩飾自己個性，指「當知道一個女生的缺點，你仍覺得她很漂亮、會欣賞她，這才是重點。」因此，即便要在節目中擔任下把角色，她亦毫不在意，反而樂在其中，「我的五官雖不算精緻，但化妝師說我可塑性高，化起『醜女』妝時也好看。」因此，她贏得不少主持和司儀機會，如《3日2夜》和《學是學非》等，都讓她的個性更為鮮明，並在2007年獲得《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步女藝員」。

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香港小姐2023｜湯洛雯在《學是學非》中表現生鬼活潑，讓觀眾留下印象。(IG@roxannetong)

【香港小姐2023】第40屆（2012年）：湯洛雯



湯洛雯當年憑甜美外貌，加上「星二代」標籤，於港姐競選中備受關注。她雖然於6強止步，但亦奪得「旅遊大使獎」、「美麗昇華大使獎」及「現場最受歡迎佳麗獎」，人氣不輸頭3位的張名雅、黃心穎和朱千雪。湯洛雯曾在訪問中，講述自己當年入行演戲也是困難重重，曾有段長時間沒工作，讓她感到迷惘，不過最後靠著努力和謙卑的心態，最終做出成績。

湯洛雯個性直率，很容易把所有感受寫臉上，試過因工作壓力致荷爾蒙失調，身形暴漲，更被網民笑稱「肥湯」。雖然她會將事情記在心上，但都不會自怨自艾，反而當成一個突破，助自己更加成長和進步。她曾於訪問中指出，就算別人說她胖，那也是自己努力點便能改善的事，「他也只是給些善意批評讓你變得更好。」正因這種虛心和謙卑的心態，讓其得到不少演出機會，加上角色討好，以及在《學是學非》中表現生鬼活潑，故亦曾獲得不少《萬千星輝頒獎典禮》提名，更成功虜獲「絕世好男人」馬國明的心，兩人更即將拉埋天窗，簡直是人生贏家。

香港小姐2023｜吳海昕在《二月廿九》中飾演Yeesa，獲得觀眾喜愛。(IG@sofiee_ng)

【香港小姐2023】第42屆（2014年）：吳海昕



吳海昕於參選當年曾被封為「民間港姐」，惜最後大熱倒灶，只得到「旅遊大使獎」，三甲則由邵佩詩、王卓淇和何艷娟獲得。吳海昕於翌年卸任港姐後，便前往紐約電影學院修讀電影表演文憑課程，畢業後便回港參與多部電視劇和舞台劇。吳海昕曾在專訪提及，在王修平執導的《狂舞派》中，自己被顏卓靈飾演的角色吸引，於是加入電影圈。她曾客串劉青雲主演的電影《神行太保》，並在第37屆香港電影金像獎裡首次踏上紅地氈，其後更憑《二月廿九》和《940920》中的張麗紗（Yeesa），得到觀眾關注，為事業成功更邁向一步。

香港小姐2023｜何沛珈再選《香港小姐再競選》時奪冠，同時獲頒「更上鏡小姐」。(IG@hpgroxanne)

【香港小姐2023】第48屆（2020年）：何沛珈



在2020香港小姐競選中五強止步的何沛珈，雖然當年失落三甲，但其後獲得《東張西望》外景主持職位，晉身成「東張女神」其中一員，並在《香港小姐再競選》奪冠，同時獲頒「更上鏡小姐」。她其後活躍於演藝圈，拍攝多部電視劇，如《輕·功》、《下流上車族》及《痞子殿下》等，更首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》的「飛躍進步女藝員」。除了戲份漸多，何沛珈早前更獲曾志偉賞識，一同現身內地網紅「瘋狂小楊哥」的直播中，可見出她備受力捧。