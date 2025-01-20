萬千星輝2024｜女星造型盤點：王敏奕奪最佳衣著、劉穎鏇健康性感

《萬千星輝頒獎典禮2024》完滿結束，除了頒發一眾實力演員的成績表，女星們的紅地氈時尚，也是非常瑰麗和耀眼。雖然天氣稍涼，但無阻大家裝扮的興致，以下盤點女星們精心準備的造型，不知大家認為哪位最好看呢？



萬千星輝2024｜女星造型盤點1. 王敏奕 - 經典優雅

在當晚奪得「最佳衣著」的王敏奕，於直播鏡頭前表現可愛。而她在紅地氈上，則以另一套禮裙示人。她穿上台灣婚紗品牌Nicole + Felicia的粉紅色禮裙，運用不同皺褶效果打造層次，展現出她看的漏斗身材，配搭黑色絨面展手套，以及周大福鑽飾點綴，看來典雅大方，是個穩打穩紮的穿搭。

萬千星輝2024｜女星造型盤點1. 王敏奕 (IG@wongmanyik)

萬千星輝2024｜女星造型盤點2. 龔嘉欣 - 甜美「花女」

視后龔嘉欣的造型較為淡雅，上身採用接近膚色的米色；下身則為偏暖調的酒紅色，並以紅花作橋樑，在腰間將兩色連接，以添整體的和諧感。由於鮮艷色彩主要落在中間位置，加上花朵位置凸起，容易顯出膨脹的錯覺，因此減少花朵數量的話，身材輪廓會較顯眼。

萬千星輝2024｜女星造型盤點2. 龔嘉欣 (陳順禎攝/01娛樂)

萬千星輝2024｜女星造型盤點3. 楊茜堯 - 型格靚媽

相較少女感，楊茜堯則選擇中性型格的連身衣（bodysuit），展現出辣媽的身材。她穿上黑色單肩服飾，運用閃爍的珠片，締造出輕奢的亮澤，同時加上喇叭褲剪裁，打造出漏斗身材，使雙腿更顯修長。

萬千星輝2024｜女星造型盤點3. 楊茜堯 (陳順禎攝/01娛樂)

萬千星輝2024｜女星造型盤點4. 張曦雯 - 暗黑波浪線條

在馬來西亞人氣高企的張曦雯，選擇神秘優雅的黑色禮裙，並以較薄身的網紗，隱約露出修長美腿，展現出性感魅力。禮裙運用皺褶營造出大波浪線條，看來生動和具層次，就像八爪魚的觸鬚般，帶有線條的玩味。

萬千星輝2024｜女星造型盤點5. 吳若希 - 蓬鬆羽毛

素來好動貪玩的吳若希，與蕭正楠在鏡頭前展示俏皮的一面。她穿上以羽毛為靈感的白色吊帶禮裙，上綴以珠片及閃石，並以線條呈現出羽毛輪廓圖案。最特別在於將羽毛縫接而成的裙襬，看來蓬鬆舒適，充滿飄逸感覺，活像白天鵝般優雅大方。

萬千星輝2024｜女星造型盤點6. 劉穎鏇 - 東方性感

沒有繁複的點綴，劉穎鏇選擇緊身禮裙，展示出其健康的身材曲線。同時腰間罩裙般的皺褶設計，亦帶有東方傳統的美感，並展現出小蠻腰，締造性感魅力。

萬千星輝2024｜女星造型盤點6. 劉穎鏇 (陳順禎攝/01娛樂)

萬千星輝2024｜女星造型盤點7. 姚子羚 - 大膽剪裁

姚子羚也是選擇美艷的紅色禮裙亮相，採用單肩設計，展示不對稱的玩味，同時加上長披肩般的拖尾設計，以垂墜感展現知性魅力。最大膽的一點在於，她在胸前的切割線條，隱約展露出性感。

萬千星輝2024｜女星造型盤點7. 姚子羚 (陳順禎攝/01娛樂)

萬千星輝2024｜女星造型盤點8. 郭柏妍 - 芭蕾公主

郭柏妍的服飾較為保守和穩妥，她選擇黑色吊帶紗裙，襯搭整齊俐落的髮髻，展現出甜美的小公主魅力。加上蝴蝶結綁帶設計，更顯甜美感覺。

萬千星輝2024｜女星造型盤點8. 郭柏妍 (陳順禎攝/01娛樂)

萬千星輝2024｜女星造型盤點9. 陳曉華 - 黑白拼色

奪得「飛躍進步女藝員」的陳曉華，也是以蝴蝶結為亮點，並運用黑白拼色設計，展現出活力的感覺。由於禮裙較具玩味，因此髮型可以較大膽，轉以金髮或特別髮型，看來會更具時尚感。

萬千星輝2024｜女星造型盤點9. 陳曉華 (陳順禎攝/01娛樂)

萬千星輝2024｜女星造型盤點10. 鍾柔美 - 高曝光率禮裙

鍾柔美的造型較為簡單，運用橫間和透視的元素，展現性感魅力。這款禮裙設計簡約，也曾有其他女星穿著相類造型，出鏡率算高。

萬千星輝2024｜女星造型盤點10. 鍾柔美 (陳順禎攝/01娛樂)

萬千星輝2024｜女星造型盤點11. 胡定欣 - 滿城盡帶黃金甲

每年都以修身設計出席的胡定欣，今次可能較為怕冷，轉以高領、長褲和厚外套示人，同時西裝領設計展示出中性型格的女強人感覺，看來充滿氣場。加上全身造型金色閃爍，予人強烈的氣勢。