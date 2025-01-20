萬千星輝2024｜龔嘉欣入行16年奪視后 原諒家暴前度:以為愛應這樣

萬千星輝2024｜龔嘉欣在昨晚於澳門舉辨的《萬千星輝頒獎典禮2024》中，憑劇集《企業強人》首度奪得「最佳女主角」，演技終於得到認證。她於台上致謝辭，表示自己自19歲開始入行，至今已有16年，並感謝每個給予機會的人，「我覺得比以前更有自信，我會用行動證明，我有多熱愛演藝工作。」



龔嘉欣在昨晚於澳門舉辨的《萬千星輝頒獎典禮2024》中，憑劇集《企業強人》首度奪得「最佳女主角」。(陳順禎攝/01娛樂）

龔嘉欣在《企業強人》中，飾演敬圖集團主席邢文浩（姜大衞飾）的私生女方芳，其中她在面臨喪親之痛時，痛哭演技令人深刻，甚至有網民譽其為「港版淚之女王」，有機會爭奪視后。

【新四十二章｜龔嘉欣】龔嘉欣有份擔任《新四十二章》的主角。（IG@kungkaty）

拍劇挑戰演醜女 與現實中形象成反差

龔嘉欣平日看來斯文，然而劇中則表現豪邁，也樂意在鏡頭前扮醜，專業精神可嘉。她在劇集《新四十二章》中，飾演一位會生鬍子的豬肉女檔主，更被網民大讚演技自然，封為「豬肉西施」，甚至稱有資格爭當年的視后。

現年35歲的龔嘉欣長相甜美，但在愛情方面，遲遲都未結婚，不過她早年放言恨嫁「做兔年新娘和生仔」，並在日前的節目中表示，「決定要放開些多約會，並已有了解中的人。」

【新四十二章｜龔嘉欣】龔嘉欣飾演一位會生鬍子的豬肉女檔主，與現實中的美女形象充滿反差。（IG@kungkaty）

龔嘉欣在過去的演藝生涯中，一向保持感情低調，只承認與鄧健泓的戀情。她在2010年與大15年的對方拍拖，曾經愛得高調，發展至同居階段，但兩年後卻因「個性不合」而分開。有指當時龔嘉欣戀上他人，但其後則有雜誌拍到男方與張嘉兒同車。她曾在訪問中表示「水落石出」，直至事件鬧大，兩人最終發聯合聲明，表示分手不存第三者。

【新四十二章｜龔嘉欣】龔嘉欣傳在與鄧健泓分手後走不出情傷？(視覺中國)

龔嘉欣一度走不出情傷瘦至95磅？

其實，龔嘉欣在公開分訊時，也曾提到兩人性格和相處不合，「大家在和平下分手，不能說可不可惜，換另一相處方式是好事。」龔嘉欣亦坦言，曾為分手而哭泣，但心情經已平復，並會專注事業。有指她寄情事業，一度暴瘦至皮包骨，體重只得95磅，幸好她最終擺脫傷痛，依然會為自己爭取幸福。

【新四十二章｜龔嘉欣】龔嘉欣曾在2019年情人節收花。（IG@kungkaty）

龔嘉欣傳獲富二代男友送保時捷

經歷這件事後，龔嘉欣甚少公開感情狀況，雖曾傳出與關楚耀、許家傑、沈震軒及張振朗等緋聞，但她都沒承認和公開。其中最為哄動的緋聞，為其與大馬富二代Bryan的戀情，有報道曾引述知情者透露，對方對龔嘉欣一見鍾情，於是主動展開追求，最終成功打動她。龔嘉欣曾表示得人追求，於2019年情人節更收兩大束粉紅玫瑰，在照片中笑得甜蜜。

龔嘉欣推劇陪伴男友

有指龔嘉欣備受寵愛，曾收對方送贈的保時捷代步，車牌上的英文字母「KB」，更代表兩人英文名字的縮寫。此外，龔嘉欣於馬來西亞開設的火鍋店，據稱也為男友打本。為爭取時間陪伴對方，龔嘉欣也犧牲不少，以減產來換取相處，有傳她更因不想與男友分開太久，而推掉《七公主》內的重要角色，為愛情而放棄麵包。

不過，兩人最終敵不過異地戀，龔嘉欣在2020年拍攝時，有傳兩人已經分手。有報道引述知情者指，在龔嘉欣拍劇期間，對方身邊不乏狂蜂浪蝶，而且來者不拒，故龔嘉欣決定斬情絲。

【新四十二章｜龔嘉欣】龔嘉欣坦言曾被男友家暴。（IG@kungkaty）

龔嘉欣曾被男友家暴：以為愛情應這樣

龔嘉欣在情路上，一直不算順利，她更曾在訪問中，坦述曾被男友家暴的經過。她表示，由於自小單親家庭長大，故渴望結婚找到依靠，連有次與前度吵鬧，被對方用力推向門，腰部被門鎖撞傷，她也沒任何一點責怪，並為對方設想，找藉口原諒對方，「以為愛情應該是這樣。」經歷多段慘痛感情，龔嘉欣漸漸學會愛自己，將焦點放回自己，對感情隨緣。

【新四十二章｜龔嘉欣】龔嘉欣早前揚言想當兔年新娘。(IG@kungkaty)

龔嘉欣曾接受《香港01》訪問時，認為「拍拖不難，結婚也不難，但要找個一生一世的人不簡單，故我想找個我了解他，他又足夠了解我的人，才選擇行入教堂。」不強求愛情，以輕鬆坦然心態面對，反讓龔嘉欣似乎找到個合適的人選？

【新四十二章｜龔嘉欣】有傳龔嘉欣與日藉蛋糕師拍拖？(IG@kungkaty)

龔嘉欣已有男友？由陳凱琳牽紅線

龔嘉欣近日為《新四十二章》宣傳時，透露想結婚生小孩，而在好姊妹陳凱琳分享的拜年影片裡，更見她與一位男生互動親匿，常靠在一起，令人估計兩人蜜運中。《01娛樂》亦得到爆料者提供，指龔嘉欣的男友為日藉蛋糕師松岡哲也，於尖沙咀及銅鑼灣開店，並得到陳凱琳出手牽紅線。雖然龔嘉欣其後否認傳聞，不過大家希望她能夠找到自己的幸福！