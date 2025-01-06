金球獎2025｜女星造型盤點：穿這品牌奪影后、她穿的裙竟是古董！

金球獎2025｜《第82屆金球獎》在本港時間2025年1月6日舉行，不少名人都有出席，共同慶祝盛事。除了令人喜出望外的得獎名單，女星們的盛裝打扮也成焦點。當中Zendaya手上的戒指、Selena Gomez的公主打扮，以及Ariana Grande穿上古董禮服等，都吸引網民們目光！以下盤點更多的造型！



金球獎2025造型盤點1. Zendaya - Louis Vuitton

擁有小麥膚色的Zendaya，選擇帶亮澤質感的Louis Vuitton抹胸禮服出席頒獎禮。她運用接近的焦糖色締造健康性感的形象，配搭鑽石頸鏈展現高級優雅的氛圍。不過這亦不及其左手無名指上的戒指搶眼，由於戴在寓意「結婚」的手指上，令人聯想到她與男友Tom Holland近日的訂婚傳言，不知是否真的好事近呢？

金球獎2025造型盤點1. Zendaya (Getty Images)

金球獎2025造型盤點2. Selena Gomez - PRADA

即將步入婚姻的Selena Gomez，便以古典美人般的「灰姑娘」禮服，與未婚夫互相放閃。她穿上PRADA天藍色一字肩禮服，襯搭Tiffany & Co.珠寶，而簡單的指尖畫邊設計，更顯出簡約優雅的魅力，超有童話故事中的公主感覺。

金球獎2025造型盤點2. Selena Gomez(IG@hungvanngo)

金球獎2025造型盤點3. Ariana Grande - Givenchy

Ariana Grande由樂壇走到影視界，並憑電影《魔法壞女巫》（Wicked）首度入圍最佳女配角。她早前以多套亮眼服飾造勢，金球獎中亦不例外，她穿上Givenchy的米黃色禮裙，筆直的輪廓線條搭Swarovski珠寶及長手套，令人想到一代女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）。而這條裙亦來頭不少，為品牌創辦人Hubert de Givenchy在1966年設計，距今已逾半載。

金球獎2025造型盤點3. Ariana Grande(IG@mimicuttrell)

金球獎2025造型盤點4. 楊紫瓊 - Balenciaga

影后楊紫瓊的齊瀏海超顯年輕！她穿上Balenciaga黑色魚尾裙，利用蕾絲領和皺褶，盡顯強勢的高雅感覺，而魚尾設計亦呼應領口，締造出更好看的線條輪廓。

金球獎2025造型盤點4. 楊紫瓊 (Getty Images)

金球獎2025造型盤點5. Anya Talor-Joy - Dior

妖精系女神Anya Taylor-Joy選擇簡單而隆重的造型，踏上金球獎的紅地毯。她穿上優雅的Dior絲質吊帶禮裙，運用芭蕾舞粉色調和帶垂墜感的領口設計，加上絲巾和粉嫩妝容，更加顯出肌膚白皙，展現女神魅力。她亦配搭Tiffany & Co.的2024 Tiffany Blue Book Céleste系列頸鏈，大型閃爍的設計，讓造型更為矚目。

金球獎2025造型盤點5. Anya Talor-Joy (Dior提供)

金球獎2025造型盤點6. Demi Moore - Giorgio Armani Privé

憑電影《完美物質》（The Substance）奪下「音樂及喜劇類」影后的Demi Moore，穿上黃金戰衣出席頒獎禮。她選擇Giorgio Armani Privé的魚尾禮裙，中間以流線設計，並綴以閃石，締造出耀目感覺。

此外，楊紫瓊在2023年時，也是穿Giorgio Armani Privé禮服奪得同樣獎項，相當巧合。

金球獎2025造型盤點6. Demi Moore (Getty Images)

金球獎2025造型盤點7. 澤井杏奈（Anna Sawai） - Dior

今年大贏家之一的電影《幕府將軍》中，飾演女主角的澤井杏奈，亦奪下「劇情類」影后。她的造型傾向簡約和典雅，展現出與戲中一樣的古典女神氣質，穿上Dior的白色禮裙，運用腰帶打造線條，配襯整齊排列的鑽石頸鏈，將建築美學套用於造型上。

金球獎2025造型盤點7. 澤井杏奈（Anna Sawai） (Dior提供)

金球獎2025造型盤點8. 愛瑪史東（Emma Stone） - Louis Vuitton

愛瑪史東換上清爽短髮，襯搭Louis Vuitton紅色禮服，予人耳目一新的感覺。由於髮型傾向中性和陽光活力，與禮服之間略嫌沉悶，可以配戴鑽石頸鏈，平衡整體的視覺效果。

金球獎2025造型盤點8. 愛瑪史東（Emma Stone） (Getty Images)

金球獎2025造型盤點9. Tilda Swinton - CHANEL

因電影《隔壁的房間》有份入圍影后提名的Tilda Swinton，選擇CHANEL的恤衫和長褲，以中性型格的造型亮相。雖然沒有太多鑽飾點綴，不過上身的暗花設計和漏斗形剪裁細節，更加顯出精緻感覺，散發靜奢的魅力。

金球獎2025造型盤點9. Tilda Swinton (CHANEL提供)

金球獎2025造型盤點10. Kylie Jenner - VERSACE

「甜茶」Timothée Chalamet有份獲得提名，女友Kylie Jenner亦有陪同參與、支持對方。她選擇Versace的1999年春季系列高訂禮裙，運用銀色締造閃耀魅力，加上復古和性感的設計，展現出優雅魅力。

金球獎2025造型盤點10. Kylie Jenner (Getty Images)

金球獎2025造型盤點11. 妮歌潔曼（Nicole Kidman） - Balenciaga

妮歌潔曼穿著Balenciaga的銀色露背禮裙，加上垂墜的設計，展現出古典女神的線條輪廓。她亦配搭復古的髮型，使女神氣場更添魅力。