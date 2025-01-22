名牌冷帽推薦2025｜冷鋒橫過要做足保暖！連太妍、Jennie都愛的款

名牌冷帽推薦2025｜天文台預料周日（26日）將有冷鋒橫過本港，周一（年廿八）氣溫或會急降至攝氏12度，大家記得做好保暖準備！除了頸部和身體，頭部也要保持溫暖，才能打醒十二分精神，以下精選多款名牌冷帽推薦，款式好看而且時尚易搭。



名牌冷帽推薦2025｜款式1. Gucci Victor Appliquéd Ribbed Wool and Cashmere-blend Beanie

購買方法：NET-A-PORTER（HK$3,850）

經典時尚的beanie款式，採用羅紋針織，有效塑造頭型，視覺上提升身高比例。針織帽上貼有金屬GG襟章標誌，以增加高級感覺，同時保持低調的魅力。

名牌冷帽推薦2025｜Gucci Victor Appliquéd Ribbed Wool and Cashmere-blend Beanie (NET-A-PORTER)

名牌冷帽推薦2025｜款式2. Johnstons of Elgin Cashmere Snood

購買方法：NET-A-PORTER（HK$3,340）

可以從頭至頸保暖的設計，看來就像一般衛衣的帽子般，充滿日常舒適和低調的魅力。帽子將大地色調，混和紅色予人溫暖感覺，而且採用品牌逾200年家族獨有的傳統技術編織而成，在保暖同時，展現時尚品味。

名牌冷帽推薦2025｜Johnstons of Elgin Cashmere Snood (NET-A-PORTER)

名牌冷帽推薦2025｜款式3. Chloé Ribbed Merino Wool and Cashmere-blend Balaclava

購買方法：NET-A-PORTER（HK$4,900）

近年流行包耳朵的冷帽設計，讓整個人都更溫暖。就如這款Chloé帽子，運用品牌經典的粉紅色，打造出柔和的女性魅力。設有兩顆皮製鈕扣，可以打開或扣起穿戴，締造不同的風格。

名牌冷帽推薦2025｜Chloé Ribbed Merino Wool and Cashmere-blend Balaclava (NET-A-PORTER)

名牌冷帽推薦2025｜款式4. Louis Vuitton LV Headline帽子 HK$3,850

連韓國女星太妍也喜歡的款式！在經典的beanie輪廓上，縫有顯眼的LV標誌圖案剌繡，看來充滿個性，加上闊邊設計，有顯小臉的效果。帽子以純羊毛製作，質感舒適暖和。

名牌冷帽推薦2025｜Louis Vuitton LV Headline帽子 (IG@taeyeon_ss)

名牌冷帽推薦2025｜款式5. CHANEL Coco Neige 2024/25 Collection Cashmere Hat HK$6,400

Jennie的機場時尚就靠它！針織帽以飛行員帽子的設計打造，正前方織有品牌的雙C標誌，簡潔俐落得來帶有甜美可愛感覺。帽子兩側可以扣起或放下，打造不同風格，再襯搭皮革外套，展示可鹽可甜的型格魅力。

名牌冷帽推薦2025｜CHANEL Coco Neige 2024/25 Collection Cashmere Hat (IG@jennierubyjane)

名牌冷帽推薦2025｜款式6. Hermès Heaven Beannie HK$5,000

以經典的「豬鼻」圖案為設計，並沿帽邊編織，打造出獨有的魅力。帽子運用流行的2款摩卡慕絲色調，展示出tone on tone的層次魅力，加上溫暖柔和的視覺效果，締造出quiet luxury的舒適氛圍。