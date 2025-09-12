名牌大袋推薦2025｜ROSÉ都追捧！10大Saint Laurent、LV實用款

名牌大袋推薦2025｜大袋漸趨流行，從時裝周中不只見小廢包，手袋大小開始漸漸放大，重新興起大袋的熱潮。早年不少人將手袋視為裝飾點綴，不過現時較多人重視其實用性，因此大袋變得受歡迎，就連BLACKPINK成員ROSÉ、金妍兒和Hailey Bieber等，都是忠實擁躉。以下推薦10個實用、帶奢華感的大袋款式，不知大家喜歡哪個呢？



名牌大袋推薦1. Saint Laurent LE 5 À 7粒面皮革柔軟大型手袋 HK$24,500

近日大袋重捲熱潮，ROSÉ可說是帶頭者之一，從其日常穿搭中，不時可見大袋的蹤影。就如這款YSL大袋，設計簡約舒適、質感柔軟，加上略帶弧線的剪影，展現出優雅氛圍。手袋綴以金屬扣子，締造出quiet luxury的魅力。

名牌大袋推薦2025｜BLACKPINK成員ROSÉ都是大袋的忠實擁躉。(IG@roses_are_rosie)

名牌大袋推薦2025｜Saint Laurent LE 5 À 7粒面皮革柔軟大型手袋 (YSL官網)

名牌大袋推薦2. Bottega Veneta Ciao Ciao Top Handle Bag HK$44,500

以亮面牛皮製成，利用覆蓋設計打造出莊重和優雅的氛圍，並將編織皮繩繫上金屬Knot標誌，展現出層次感，同時帶有活力光采。手袋內設有兩個間隔，並以Cassette圖案為隔層，締造出精緻時尚的感覺。

名牌大袋推薦2025｜Bottega Veneta Ciao Ciao Top Handle Bag (品牌官網)

名牌大袋推薦3. Maison Margiela 5AC Classique Large HK$29,370

袋中袋的可愛設計，近年得到不少人對Maison Margiela的關注。這款採用經典梯形設計，打造出挺身感覺，同時手袋可以屈曲摺起，展示出品牌的數字標誌，以較柔軟質感，展現出反差美學，加上銀色拉鏈，看來更具靜奢和時尚魅力。

名牌大袋推薦2025｜Maison Margiela 5AC Classique Large (品牌官網)

名牌大袋推薦4. LOEWE Medium Squeeze Bag in Mellow Nappa Lambskin HK$39,100

近年流行hobo手袋，這款運用皺褶設計，配搭標誌donut鏈帶，展現出隨性和時尚的魅力，而且非常實用。手袋可以當腋下手袋、側揹和手提，方便轉變造型，締造不同的風格。

名牌大袋推薦2025｜LOEWE Medium Squeeze Bag in Mellow Nappa Lambskin (品牌官網)

名牌大袋推薦5. Louis Vuitton Neverfull Inside Out MM HK$24,800

有時手袋使用太多，或會產生沉悶感。而LV的這款手袋，便採用雙面設計，只要翻覆手袋就能展現另一款圖案，予人不同的感覺。袋內亦設有小袋設計，可以拿出扣在袋外，締造多樣風格。

名牌大袋推薦2025｜手袋可以反面兩用。(LV官網)

名牌大袋推薦2025｜Louis Vuitton Neverfull Inside Out MM (LV官網)

名牌大袋推薦6. Dior Lucky 中碼 Dior Book Tote HK$28,000

提到Dior大袋的話，都會聯想到Book Tote，而且每隔一段時間，都會轉成不同的絢麗主題圖案。這款飾有Pietro Ruffo設計的Dior Night of Dreams主題圖案，透過海怪、飛馬和傳說生物的夜空，展現出充滿怪奇幻想的童趣魅力，加上甜美和繽紛的色調，締造年輕活力氛圍。

名牌大袋推薦2025｜Dior Lucky 中碼 Dior Book Tote (Dior官網)

名牌大袋推薦7. GUCCI Softbit Maxi Shoulder Bag

沿用品牌標誌性的馬銜扣配飾，結合柔軟皮革，打造出隨性和悠閒的魅力，並以帶顆粒感的豐富質感，打造出對比美學。金屬扣採用磁吸設計，能夠輕便地打開和扣上，非常方便。

名牌大袋推薦2025｜GUCCI Softbit Maxi Shoulder Bag (品牌官網)

名牌大袋推薦8. Loro Piana Bale Large手袋 HK$33,600

以精湛工藝和素材見稱的Loro Piana，其Bale手袋亦非常受歡迎。採用無縫和獨特的輕盈設計，加上柔軟的小牛皮，締造出舒適悠閒感覺。而溫和的莫蘭迪色調，更能強調品牌的quiet luxury風格。

名牌大袋推薦2025｜Loro Piana Bale Large手袋 (Loro Piana官網)

名牌大袋推薦9. Givenchy Facet Bag in Leather HK$30,000

運用獨特的六角形輪廓，加上柔和的hobo設計，並綴有小型的金色標誌，締造出簡約而具個性的美學。手袋可以手提或側揹，透過不同的造型配搭，展現出不同的風格。

名牌大袋推薦2025｜Givenchy Facet Bag in Leather (品牌官網)

名牌大袋推薦10. Valentino Garavani Panthea Shoulder Bag in Nappa Leather with Chevron Pattern HK$29,000

充滿復古感的設計，透過光滑和霧面皮革拼接，打造出獨特的層次感，而手把位置亦綴有閃爍的Swarovski水晶，展現出迷人的感覺。手袋肩帶亦飾有窩釘，打造出中性型格的魅力。