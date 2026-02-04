名牌頸巾推薦2026｜$1662起保暖時尚的CHANEL、Burberry經典款式

名牌頸巾推薦2026｜面對冰冷的天氣，需要保暖頸部，而一條既溫暖又時尚的頸巾，更能替自己維持活力感覺。以下整理各款熱門的經典名牌頸巾，讓大家度過一個暖笠笠的冬天。



名牌頸巾推薦2026｜款式1. Valentino Vlogo Signature Wool And Cashmere Scarf HK$5,300

採用羊毛、羊絨和絲等製成，並以顆粒質感締造細緻和奢華的感覺，配搭流蘇設計，展現出隨性和輕逸的氛圍。頸巾右方位置縫有金屬VLogo標誌，配合暗花彩色線條，締造活力感覺。

名牌頸巾推薦2026｜Valentino Vlogo Signature Wool And Cashmere Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式2. TOTEME Classic Wool Scarf Light Beige Mélange HK$1,800

以柔和的淺灰色締造舒適氛圍，採用羊毛製作，質感軟綿溫暖，加上流蘇設計，展現出隨性的感覺。頸巾長約220厘米，可打造多個造型。

名牌頸巾推薦2026｜TOTEME Classic Wool Scarf Light Beige Mélange (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式3. CHANEL Spring-Summer 2026 Pre-Collection羊毛頸巾 HK$7,300

以對比的黑白色調，打造鮮明俐落的感覺。頸巾以經典的菱格紋和雙C標誌為設計，並在邊位部分加上CHANEL標誌，簡約得來具有個性。頸巾可以雙面使用，以襯搭不同的造型。

名牌頸巾推薦2026｜CHANEL Spring-Summer 2026 Pre-Collection羊毛頸巾 (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式4. Hermès Casaque Mors scarf HK$4,400

以馬術元素圖案為靈感，結合柔和溫暖的棗紅及灰色調，打造出quiet luxury的高級魅力。圍巾以羊絨製作，質感舒適暖和，加上流蘇設計締造隨性感覺。

名牌頸巾推薦2026｜Hermès Casaque Mors Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式5. Loro Piana Two-Tone頸巾 HK$12,000

以玫瑰色搭啡色調，散發出女性的優雅氛圍，而且容易襯搭不同造型。頸巾採用Baby Cashmere小山羊絨製成，觸感柔軟舒適，不會有刺刺的感覺。

名牌頸巾推薦2026｜Loro Piana Two-Tone頸巾 (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式6. Louis Vuitton Graphic Dual Small Scarf HK$4,700

以經典monogram花卉圖案為靈感，結合LV Initials及品牌標誌，展現出充滿精緻和優雅氛圍的設計。頸巾以羊毛及山羊絨混紡面料縫製，長度可以打造不同的綁法造型，非常方便。

名牌頸巾推薦2026｜Louis Vuitton Graphic Dual Small Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式7. Dior Oblique Shawl HK$5,800

以優雅的奶油白色締造知性魅力。Dior頸巾採用經典Dior Oblique圖案為暗花，並糅合羊毛、真絲及羊絨製作，而在最尾部分更以Christian Dior標誌編織，打造出quiet luxury的美學。

名牌頸巾推薦2026｜Dior Oblique Shawl (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式8. Gucci Jacquard Wool Silk Scarf

運用經典的GG圖案及菱格線條，，展現出獨有的層次玩味。頸巾以啡色及米色作襯搭，帶有中性的街頭風格魅力，同時也有可愛的感覺，可以襯搭多個造型。

名牌頸巾推薦2026｜Gucci Jacquard Wool Silk Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式9. LOEWE Anagram Scarf in Wool and Cashmere HK$4,950

將獨有的Anagram圖案結合菱格紋，締造出獨有的個性魅力，而在頸巾尾部的其中一格內，更有特別色調的縫線，看來奪目和富層次感覺。頸巾色調易搭，可以配襯悠閒造型，塑造隨性魅力。

名牌頸巾推薦2026｜LOEWE Anagram Scarf in Wool and Cashmere (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式10. Burberry Check Cashmere Scarf HK$4,900

最為經典的熱門款式，採用優雅的英倫格紋設計，配合主要的白色，看來充滿靜奢魅力。頸巾容易襯搭，使用中等的長度，並以全羊絨（cashmere）製作，抵禦嚴寒天氣。

名牌頸巾推薦2026｜Burberry Check Cashmere Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式11. Vivienne Westwood Embroidered Scarf 180歐元（約1,662港元）

深受年輕人喜愛的品牌，頸巾採用羊毛製作，打造出柔軟綿密的質感，更具冬日的暖意。而在頸巾的尾部，更縫有品牌的標誌圖案和文字，以兩種色調打造別緻感覺，看來充滿靜奢的魅力。

名牌頸巾推薦2026｜Vivienne Westwood Embroidered Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式12. VERSACE Medusa Ribbed Knit Scarf HK$5,800

適合今年的學園風格，以較疏落的羅紋織法，打造出柔和質感，予人知性的感覺，加上寶藍色帶有高雅的感覺，展現出quiet luxury的氛圍。頸巾以羊毛製作，帶來溫暖舒適的感覺。

名牌頸巾推薦2026｜款式12. VERSACE Medusa Ribbed Knit Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式13. PRADA Symbole 雙層羊毛和羊絨圍巾 HK$5,050

以標誌性的三角幾何圖案拼接，並以灰白色混搭，展現出現代美學，而且容易襯搭。頸巾角落印有品牌標誌，締造出輕奢風格。

名牌頸巾推薦2026｜款式13. PRADA Symbole 雙層羊毛和羊絨圍巾 (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式14. Miu Miu 羊毛混馬海毛圍巾 HK$5,950

充滿少女感的Miu Miu，頸巾以羊毛混羊絨面料製作，質感帶點毛茸感，加上淡粉紅色調，營造出甜美優雅的氛圍。其中一端織有白色品牌標誌，加上流蘇飾邊，讓設計更為動人。

名牌頸巾推薦2026｜Miu Miu 羊毛混馬海毛圍巾 (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式15. Off-White Bookish Check Scarf HK$3,750

以鮮明的格紋色調打造校園風格。Off-White採用藍黑拼搭及不同編織次序，締造出格紋的深淺，展現層次魅力。同時設有品牌名字，以提升個性格調，而不規則的流蘇，更顯隨性和溫暖感覺。

名牌頸巾推薦2026｜Off-White Bookish Check Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式16. Maison Margiela Headscarf HK$8,550

在溫暖頸部的同時保護頭部，沿用英式的優雅實用設計，並採用跣水物料製作，可以抵禦寒風和冰冷天氣，加上帶皺褶的帽子設計，充滿女性的柔和感覺。背後設有標誌性的四角白線縫線，以打造quiet luxury的氛圍。

名牌頸巾推薦2026｜Maison Margiela Headscarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式17. Max Mara 駝絨圍巾

一貫品牌簡約和知性的風格，以溫暖柔和的啡色，展現出和煦陽光般的舒暢感覺，同時容易襯搭不同造型。採用駝絨製作，長190厘米、並設有流蘇邊，更顯自然隨性的魅力，在保暖的同時予人溫婉和優雅的魅力。

名牌頸巾推薦2026｜Max Mara 駝絨圍巾 (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式18. Givenchy Paris Large Scarf in Alpaca Wool HK$3,690

以簡約襯托強烈線條感的Givenchy，頸巾採用羊駝羊毛製作，帶有一點毛茸效果，配搭流蘇設計，展現出隨性和舒適的氛圍。頸巾的角落位置，縫有充滿線條感的品牌標誌，看來更加醒目和顯眼。

名牌頸巾推薦2026｜Givenchy Paris Large Scarf in Alpaca Wool (品牌官網)

名牌頸巾推薦2026｜款式19. Saint Laurent 千鳥格絲質羊絨圍巾 HK$6,100

以學院風格的千鳥格紋，配搭黑色和淺啡色，締造出精緻和優雅的感覺。頸巾以真絲及羊絨混合製成，質感柔軟舒適，而且長度達200厘米，加上流蘇可以打造多樣綁法和風格，非常實用。