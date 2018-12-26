【眼鏡vs面形】單眼皮可靠眼鏡更顯有神？圓面女生要選這種鏡框

小時候覺得戴眼鏡的女生好有書卷味道，特意在黑暗中閱讀，結果得償所願得了大近視。經過十多年的近視生涯，沒有勇氣走進激光矯視的手術室，只好與近視眼鏡度過餘生。既然要戴，就要戴得靚，眼鏡戴得好，可以隱惡揚善，修飾面部輪廓。不論是將眼鏡作為裝飾物，或是真正有需要的女生，都應該花本錢投資一副樣貌與質量並重的眼鏡。只要選對眼鏡，四眼妹與知性女生只是一線之差。

繼早前興起的韓風與文青風，復古的金屬鏡架成為時尚指標，當中要數到日本與韓國的手造眼鏡。日本職人採用優質物料，以一絲不苟的認真製作出結合傳統與創新的特色眼鏡；韓國的手造眼鏡雖未有日本的歷史悠久，但勝在款式時尚，輕易特顯個人品味，然而，外國品牌也有驚喜之作。到底不同款式的眼鏡配襯各種面形如何有著修容級的力量？

拱橋型鼻樑鏡框 – 拯救扁鼻女生

拱橋型鼻樑鏡框適合亞洲女生輪廓（小松菜奈 - Pinterest）

亞洲女生普遍輪廓較淺，扁鼻女生有著溫柔可愛的感覺，清純稚氣。想一改形象，可配戴鼻樑細而且呈拱橋形的鏡框，從視覺上令鼻子更高佻。建議可選擇金屬鏡框增添知性感覺，又不失鄰家女孩的平易近人。

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玩味眼鏡 – 為小眼睛、眼距寬女生上妝

內雙眼皮的周冬雨配上眼鏡帶帥氣感覺 (HK01)

雖然很多人都鍾情圓大、雙眼皮的眼睛、然而，小眼睛、內雙甚至單眼皮女生都有股獨特的美，裸妝時活潑可愛，上妝後看起來成熟冷靜，多了種神秘的知性美。利用玩味造型眼鏡營造讓單眼皮眼睛更大更有神的視覺效果，為鬼靈精的小眼睛女生增添時尚感。當然，玩味不一定是浮誇，簡潔而帶點新鮮感的設計，如飛行員款式、多邊形鏡框，都是不錯的選擇。

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梨形鏡框 – 修飾Baby fat

香香公主以設計重點於鏡框上端的梨形眼鏡修飾標誌性圓面（IG@heungheungeliza)

雖說面圓女生不宜配戴圓潤眼鏡，免得圓上加圓，亦非只有方形鏡框合適。上闊下窄的梨形鏡框可以拉長面形比例，修飾圓潤面形。選擇設計重點於鏡框上端的眼鏡，巧妙地將視覺焦點移上，看起來面會更修長。

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