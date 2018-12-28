【Barbie】推復刻版Saint Laurent公仔　芭比娃娃重現YSL經典創作

印象中的Barbie，總是給人一種女生化又甜美的感覺，大部份時間都穿著那件少女味甚濃的粉色套裝，但隨時代改變，Barbie也被受影響，不但在服裝方面多了變化，開始穿起了各種不同風格的服裝，更開始穿起了名牌！ Barbie與多個時裝品牌均有過合作，就如2013年聯乘Coach推出Coach Barbie、2015年聯乘Moschino推出收藏版公仔等等，最近更推出了3款穿上法國時裝大師Yves Saint Laurent的Barbie公仔。

是次所推出的3款Barbie公仔分別穿上了法國時裝大師Yves Saint Laurent 的代表作。(barbiestyle＠Instagram)

是次，Barbie所屬的Mattel公司與Musée Yves Saint Laurent Paris（巴黎伊夫·聖羅蘭博物館）合作，選出了法國時裝大師Yves Saint Laurent的3款代表作，分別是1965年的Mondrian Dress、1968年的Safari Jacket及1983年的Paris Evening Gown，讓Barbie公仔穿上這些經典的服裝。

服裝的製作非常認真，不但剪裁設計與色彩跟原來作品一模一樣外，就連細節位也不放過，包括當時穿著該件服裝走秀的模特兒膚色、身上所穿的鞋子、耳環，務求逐一將其還原至當年的模樣。

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Mondrian Dress

Mondrian Dress大玩幾何元素，是經典中的經典。(barbiestyle＠Instagram)

簡單款式的連身背心裙，卻因色彩鮮明的空格形成圖案，成為裙款的亮點。1965年，設計師Yves Saint Laurent記起小時候媽媽送過他荷蘭藝術家皮特蒙德里安（Piet Mondrian）的一幅畫作，當時的他已立志要把畫中的色彩發展到時裝上，於是他利用無縫拼接使各種色塊拼合起來，使用三種原色，並結合白色空格和黑色線條，大玩幾何元素。

經過模特兒走秀展示成品後，更於1965年9月《Vogue》法國版亮相，極簡主義與精密的細節位設計令裙款風靡一時，更引來不少的抄襲，但別人記起的總是最原先Yves Saint Laurent所設計的款式，可見已深入民心。

Safari Jacket

Barbie穿上Safari Jacket，展現帥氣的一面。(barbiestyle＠Instagram)

Safari Jacket是1968年設計師Yves Saint Laurent專為《Vogue》法國版而創作的，更是第一款成衣系列設計。靈感來自非洲人的狩獵裝束，加上女性化的綁帶、腰鏈，搭配黑色流蘇帽、短褲、長靴，營造出一個帥氣形象。Barbie所屬的Mattel公司也把以上的標誌性時裝元素一一保留起來，製成復刻版本的Barbie公仔。

Paris Evening Gown

是次所推出的Barbie公仔，就連模特兒膚色也一一還原。(barbiestyle＠Instagram)

1983年，Paris Evening Gown的設計風靡整個時尚界，衣身採用粉紅色褶皺緞面材質，後面設有一個大蝴蝶結，是整條裙的重點特徵，配合黑色天鵝絨的裙擺，增加高貴感。當時，穿上這款裙款走秀的模特兒是一名黑人模特兒，因此是次Barbie公司所推出的公仔也依照了當時走秀模特兒的膚色，以及模特兒配戴的耳環、頸鏈、手鏈，重新將經典再現。

若是經典Barbie公仔亦不能滿足你的話，想要觀看更多穿上名牌、呈現除甜美外的另一種風格的Barbie，或許能欣賞一下比利時女生Caroline-Helsen的創作。

17歲的她喜歡觀看不同時裝品牌的Fashion Show，從中把品牌的最新款式記錄下來，並製成Barbie服裝，相似度達90%。她更開設了Instagram擺放她的創作，得到許多網民讚賞她的認真製作，同時更得到英國時尚雜誌《Love Magazine》的賞識，曾經於封面刊登過她的作品。

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（資料來源：Fashion Doll Chronicles, Barbie Mattel）