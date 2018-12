聖誕老人被可口可樂商品化之前　更親切貼地？5個你不知道小秘密

聖誕節除了想到要與家人、朋友吃一頓豐富的聖誕大餐,當然還會想到聖誕節主角:聖誕老人。 印象中,聖誕老人的模樣總是胖得行路也快企不隱的、穿上那紅色的裝束從家中煙囪爬出來坐上雪橇,將聖誕禮物派給每家每戶,但真的如傳說的一樣嗎?就一起來探索聖誕老人的秘密吧!

到底聖誕老人的形象是如何創作的?(GettyImages)

聖誕老人的原型?

以前總相信聖誕老人的存在,但長大後便會知道那是成人們哄小朋友的技倆,那麼是誰首先創作聖誕老人的呢?原來,我們現時流行的聖誕老人是源自於一位公元280年的紐約聖人Sinter Klaas和17世紀的英格蘭聖誕老人。

Sinter Klaas原名是St. Nicholas,住在土耳其附近,於每年12月6日穿著主教長袍四處派禮物給小孩(無論是性格好與壞的小孩也會收到他的禮物),於是被稱為歐洲最受歡迎的聖徒。後來,因新教改革,才把贈送禮物的日子才改為聖誕節前夕。不過,由於沒太多人見過他,因此被流傳成不同的形象,甚至被描述為帶有藍色帽子、黃色長襪、寬邊帽的流氓形象。

至於,英格蘭聖誕老人則是相傳於1880年的一位傳奇人物,他並不是充當一名禮物贈送者的角色,而是喜歡穿著一件綠色大衣挨家挨戶徘徊,與他們一同吃飯。

1880年的英格蘭聖誕老人喜歡穿著一件綠色大衣。(網上圖片)

聖誕老人出自一首詩?

原本只是兩名傳奇人物,那到底是如何成為人人口中的聖誕老人?1822年,美國作家Clement Clark Moore根據兩位傳奇人物的故事而創作了一首詩《A Visit From St. Nicholas》,俗稱《Twas the Night Before Christmas》(聖誕夜之前的夜晚)。

在詩中,聖誕老人被描繪成一個帶有雪橇和八隻馴鹿的精靈人物,大受美國人歡迎,並1830年的聖誕節流行起來,因而誕生了我們現時所認知,會坐上雪橇的聖誕老人。

聖誕老人的外表與可口可樂有關係?

當時,聖誕老人的形象在各國均有不同的猜測,有瘦的、有像流氓的、有樣子嚴肅的,直至可口可樂替聖誕老人「定義」出一個胖胖的、和藹可親、常笑呵呵的造型,亦即現時人人熟悉的聖誕老人。

1930年,藝術家Fred Mizen為百貨公司畫的聖誕老人平面廣告。(網上圖片)

1920年,可口可樂公司開始推出聖誕廣告,在美國一份雙月刊雜誌《星期六晚郵報》等書報刊登與購物相關的廣告,而他們第一個的聖誕老人廣告便是採用了美國漫畫家Thomas Nast筆下的一個嚴肅老人;1930年,藝術家Fred Mizen為百貨公司畫了一個聖誕老人平面廣告,廣告中的聖誕老人在人群中喝著一瓶可口可樂,其後他的畫作被用在聖誕節的多個平面廣告上,並發佈於1930年12月《星期六晚郵報》內。

廣告的受歡迎程度亦令可口可樂開始在當地受歡迎的雜誌中刊登廣告,不過為展示一個既真實又具標誌性的聖誕老人,特意請來了美國密芝根州插畫家Haddon Sundblom,為聖誕老人重新塑造形象,希望能樹立一個真實的聖誕老人,而非只是一位穿了制服的人物。

1931年可口可樂的聖誕廣告。(coca-cola.hk)

Haddon Sundblom在創造聖誕老人時,參考了1822年Clement Clark Moore所創作的《A Visit From St. Nicholas》,將其引申出一個溫和友善、笑臉迎人的聖誕老人。其後30多年來的可口可樂廣告,都會展示聖誕老人不同的性格,畫下他為小孩子贈送玩具、擁抱小孩子、享受可口可樂、偷偷打開別人家的雪櫃等等的可愛畫面。

聖誕老人原來也有朋友?

Sprite Boy出現於1940至1950年代的可口可樂廣告中。(coca-cola.hk)

經常以為聖誕老人除了擁有雪橇和馴鹿外,其餘的時間就只有自己一人,但1942年可口可樂卻創造了一個新角色:Sprite Boy,陪伴著到處行走的聖誕老人。Sprite Boy同樣是Haddon Sundblom所創作,一個白色頭髮、戴藍色領結的精靈,在1940至1950年代的廣告中,陪伴聖誕老人一同登場。

香港也有聖誕老人?

聽說有人會特意寄信給聖誕老人,望得到回覆,因此在全球多個國家均設有「聖誕老人回信服務」,而香港郵政亦跟隨英國郵政上的傳統開始了這項服務超過30年,希望帶給小朋友歡樂。

每逢聖誕節,香港郵政也會收到約過萬張寄給聖誕老人的信件,並會從中按照次序親筆回覆信件(因寄信的人太多,回信名額先到先得)。信中只要寫上想與聖誕老人說的說話,並在信中寫上回郵地址(不需準備回郵信封),於信封貼上郵費和寫上「香港郵政聖誕老人收」,便完成了整個步驟了。

或許現在才寄的話,是有點太遲,但亦曾經有市民過了12月25日仍然繼續寄信去,希望以誠意打動聖誕老人,或許你也可試一試!

(資料來源:Business Insider, coca-cola.hk)