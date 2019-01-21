日本輕熟女擅長「舊衣」當新衫技巧　挑戰同一衣服重覆穿足4天！

明明所擁有的服裝已達「逼爆衣櫃」的狀態，但真正會穿的通常也只有幾件。不過，有時候卻擔心別人會主觀的認為自己只有那幾件衣服，因此大多會相隔至少兩到三天的時間才會再次穿上，免得引來誤會。 與其穿衣服時也要穿得偷偷摸摸，不如學懂重覆穿搭的技巧，即使同一件衫，花些小心機，便能給人一種煥然一新的感覺，更難以發現原來都是同一件衫！

日本女生Miho擅長以多項單品搭配出不同的造型。(miho.a.nico@Instagram)

日本女生Miho育有3名小孩，但從她的外表看起來絕對與少女無異，無論是她的美容保養、頭髮造型，還是她的穿衣風格，均為她帶來減齡效果。Miho的打扮從不花巧，款式偏向簡約為主，亦與大部份女生一樣，會在短時間內重覆穿著相同的服裝，不過她卻擅長以不同的單品搭配，營造出與別不同的風格，即使穿同一樣的單品，也讓人難於察覺到她正在穿「舊衣」。

同一件上衣，但配襯直筒裙與百褶裙的感覺完全不一樣。(miho.a.nico@Instagram)

上衣與下半身服裝款式如何穿出不一樣的風格？

對於女生經常重覆穿著的款式，而又最令人記住的莫過於是上身的襯衣，既然是這樣，何不利用其他單品，配搭出另一種感覺？雖然是同一件上身襯衣，但Miho會選擇不同剪裁的下身款式，如直筒裙、A-Line裙、百褶裙，都是她平日的選擇之一。

配上直筒裙與布鞋，營造休閒卻又不失女性化的感覺；而當同一件襯衣，配上A-Line裙或百褶裙，再穿上一對Ankle Boots，既能露出腳踝位置，在視覺上顯高之餘，仍能再度增加女性優雅味道。若然，要襯出隨意感的話，也能換上牛仔褲或闊褲，配上球鞋和畫家帽，亦能突顯一份文青氣質。

另外，如果上身襯衣的款式為V領口，不妨多花點心機，像Miho一樣在上身服裝內穿上帶蕾絲等細節位的襯衣，增加層次感，避免過份單調，重點是能夠為造型帶來一點變化，給予旁人新鮮感。

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如果下身款式才是你經常重覆穿著的單品，也能參考Miho的做法，只要精於選擇不同風格的上衣就能打造出不一樣的造型了。

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連身裙又如何解決重覆穿著的問題？

只要借助配飾的幫忙，同一條連身裙也能打造出不同的風格。(miho.a.nico@Instagram)

上衣與下半身的服裝均可借助不同單品搭配出完全相反的感覺，但至於連身裙又怎能輕易避過一式一樣的感覺？Miho就會利用鞋款以及耳環、帽子、頸巾等配飾，為沉悶造型加分，仍會繫上腰帶，令腰線變得明顯，達到修飾身形的效果。

同時，外套搭配上亦能成為整個造型的關鍵所在，外加一件短身外套除了能拉長身形，亦可穿搭出層次效果；至於配搭長外套則能呈現一種俐落的時尚感。在這樣的配搭下，即使經常穿上同一條連身裙，也不會只是呈現出單一風格。

更多Miho的穿搭，參考她的重覆穿著技巧吧！

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