IU、馮盈盈畫家帽成功瘦臉　你卻戴得像嘍囉？按臉形找最佳配戴法

今個秋冬季，就別要再配戴一成不變的冷帽，換上女星們熱捧的畫家帽（beret）吧！ 畫家帽（beret）不但帶有保暖作用，也可瞬間營造出造型感，故一直以來也是法國女生的最愛，基本每名法國女生都會擁有的畫家帽（Beret），無論襯上款式多簡約的衣服款式，也能呈現一種浪漫的法式感覺。 不過，你又有否試過買了一頂畫家帽回家後，自以為能夠如法國女生一樣優雅，望望鏡子後才發現自己如同嘍囉一樣？

畫家帽的確能為沉悶的造型加分，但若然你不想弄巧成拙，想要達到最佳配搭的效果，除了需花點心思於頭髮造型外，更要學懂按照自己的臉形選擇適當的畫家帽以及佩戴方法。

圓臉／包包臉

IU示範戴畫家帽，露出空氣瀏海更感可愛。(dlwlrma@Instagram)

長得一臉稚氣的女生，通常也有一張包包臉。跟圓臉形的女生一樣，身形不胖，可是圓圓的線條總會予人一種整體圓潤的感覺，往往也希望透過帽子打造小臉效果。

可選擇較傳統軟身扁塌、前方帽身偏高的畫家帽款式。同時，在佩戴技巧上可把畫家帽盡量向後，只露出一部份的額頭肌膚，令臉形在視覺上變得修長，達到修飾臉形的效果。如果你有前額瀏海，而且平日不習慣露出額頭，也同樣可用上此方法，不過就要多花點心思於瀏海上了。例如像IU一樣將瀏海旁分或剪成空氣瀏海，配上大耳環分散別人的焦點；另外，亦可搭配V領或露肩服裝，加倍營造顯瘦效果。

+ 6 + 5 + 4

長臉

朱智賢以西裝褸搭配畫家帽，更顯型格感。(ashley_ellabel@Instagram)

顧名思義，長臉形的女生就是臉比較長，擁有額頭高、窄眼距等特徵，容易得到「馬臉」的稱呼，故此類型的女生大多都會留有瀏海以遮蓋少許額頭，務求令額頭看起來短一點，收窄整個臉形的長度。

同樣的概念，長臉形女生可在佩戴畫家帽時，將它移向前，蓋住額頭肌膚大約三分一的位置，以修飾臉形。在款式方面可選擇較挺身、帶蓬鬆感的畫家帽，減弱輪廓的骨感，提升柔和的氣質。另外，這樣的配戴方法亦適合不同的服裝風格上，配襯裙裝可突顯甜美度；而配上褲裝則能帶出型格感，如像朱智賢一樣外加一件西裝褸，亦更添個性化的一面。

倒三角臉／橢圓臉

馮盈盈以撞色方法搭配服裝和畫家帽。(crystalfyy@Instagram)

瓜子臉的你基本上任何帽型都駕馭得到，但冬天穿搭厚重時，要小心「頭細身大」的情況。

除羊毛或絨毛質料，也可選擇皮料材質，由於較為挺身的關係，故絕對能帶出一份高級感，即使是配上毛衣、牛仔褲等造型，亦不會讓人感到過份休閒，增添造型感。配戴時如馮盈盈將帽輕輕拉側、正面看見帽的部份可以比較多，令造型更為突出。

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方臉

方臉形的女生無論是臉頰還是額頭，都是較寬闊，且顴骨至下巴部位呈方形，深邃的輪廓加上方方正正的臉難免讓人有種男生的感覺。在選擇畫家帽時，可從材質方面入手，盡可能挑選羊毛或絨毛等軟身材質的款式，增加柔和感，亦可選擇帶點蕾絲細節的款式，增添女性化的感覺。佩戴畫家帽時，可將帽子微微傾斜，以修飾較寬的臉頰，營造瘦臉的假象，同時予人一種活潑俏皮的印象。