【職場眾生相】其實...唔着人字拖返工得唔得？

前陣子舊公司同事的飯局中，提到一位大家都肯定我會記得、名字卻怎樣都記不起來的男同事。經過一番爭扎，突然有人一言驚醒：「呢，成日着人字拖返工、行路啪啪聲嗰個呀！」該位男同事的名字九秒九印入我腦海，全枱人無一不笑翻。

舊公司是創意Agency，加上是start up，辦公文化較為casual，也沒有dress code 可言。不過，出動到人字拖，大家都覺得實在有點兒那個。

除非閣下如此幸運，與全公司同事都是深交好友，否則辦公室大部份人都是是萍水相逢，對大家的印象，總是：常常搽好濃香水、頭髮好長、或是戴圓形眼鏡那位。而不幸地，那位男同事在我心目中，就成為了「啪啪人字拖之男」。大概是男士們都比較粗枝大葉，十幾年的辦公室生涯中，的確遇上不少在裝扮上令我摸不着頭腦的男同事……



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1）其實，點解一定要着人字拖？

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就叫我old seafood吧。無論辦公環境有多開放casual，我仍會堅持人字拖是不應該出現在辦公室的no.1 item（黑色暴雨或有傷患就另作別論）。在我仍是新鮮人的時候就曾有此經驗：直屬男性上司經常穿人字拖回公司，一次與他單獨開會時，透過會議室的透明玻璃桌看見他穿着人字拖的一雙腳，竟被我發現他竟患有灰甲！當場倒抽一口涼氣之餘，心情也完全不在公事上，會議內容固然一句都聽不入耳。

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我明白公事繁重，日日OT的日子，就是想將「家」的一部份帶回公司。但舒適不代表隨便，暴露個人健康、衛生狀況更是too much。其實想舒服，穿一對吸汗透氣的綿襪，換上波鞋、布鞋或loafer，有幾難？

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2）其實，恤衫底下真係要着返件底衫架呢……

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當然，大部份男士都明白，始終是辦公場所，即使未必天天老西上場，着返件恤衫是常識。偏偏很多人就忘記了最重要的一環：假如你所穿的容易透光的白恤衫，或是面料較薄的款式，無論出門多怱忙，底衫始終不能skip！可能很多人認為男士「飛釘」沒甚大不了，但請相信我，這是百分之九十九的女性都不太想看見的畫面，更是對專業形像大打折扣！

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3）其實，你聞唔到件衫有噏味㗎咩？

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氣味永遠都是最敏感的一環，尤其是，有時自己習慣了的味道，即使再不pleasant都未必會意識得到。在潮濕、回南天日子，走過男同事身邊，很容易會發現一陣，衣服未完全乾透而發出的一陣陣噏味。假如不肯定自己是否「中招」，建議閣下不妨厚面皮一點，向友好請教；在潮濕日子加強打理自己的衣物與個人衛生，好讓同事不用每次找你說話都要練習閉氣……

4）其實，不如戴返條皮帶？

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恐怖事件：舊公司一名中年男性總監，褲頭因不明原因總是很鬆，而他又喜愛在會議中突然坐上枱（也許是表現自己很親民？）。問題來了：人一坐，褲頭就往下掉，我不下數十次被迫看見他的boxer，更有幾次露出了三分一個……（你明啦）。驚恐度爆燈，每次開會我都要細心選擇坐位以免悲劇重演。其實，這已經遠超出「企理」範圍，近乎是一種「自重」了吧。既然知道褲頭帶總是往下掉，要不就戴上適合自己呎吋的皮帶，要不，就把褲子換掉吧。

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