30+中女專用：職場唔露肉性感大法　黑絲穿搭學　如何撼贏迷你裙

踏入3字頭，帶住玻璃心返工的中女總是會遇上許多29＋1 moment。尤其是，天氣轉涼的時候。

最近天氣驟暖驟寒，早上起來總是收到長輩圖whatsapp提醒出門要添衣。上星期我圍住頸巾步入辦公室，遙遙望見坐隔離行的2字頭同事，oversize毛衣底下配的，竟然是一條短褲，露出一對彷彿未吃過人間煙火的雙腿。

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經歷過幾次死唔斷氣的感冒，加上最近甲型流感肆虐，無論當下感到多defeated，我都沒有放棄那條頸巾的打算。回過神後細心想想，其實正面交鋒不只兩敗俱傷，為了「唔想輸」挨凍更是try too hard兼pathetic。反正中女的性感與露肉無關，發揮得其所，其實比起「唔着褲」返工更見效呢。

1）樽領：意想不到的性感

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我不是在發脾氣。但比起幾季前人人瘋狂的off shoulder，有沒有想過其實樽領可以更誘人？柯德莉夏萍就曾經穿了一身樽領上衣出席酒會，在人人忙着show off 事業線的會場上，最性感的一幕，竟是穿着樽領的她，慢慢將手袖的扭扣解開、摺起，露出手腕，緩緩拿起面前的dry martini。

將身體完全展露眼前是一種性（肉？）感，但最強大的性感其實來自想像；一件貼身樽領上身，讓你密實同時展現身型輪廓，沒有比「估估下」更叫人心癢。再配上精緻小巧的飾品，sexy同時classy。

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2）小腿露3分

將肌膚直接暴露於人前，固然是吸引目光最直接的方法。但假如你追求的是sexy with a dignity，倒不如為別人留點想像空間？選擇cropped jeans 或將褲腳摺起，露出3分小腿，再配上一對露趾strappy heels，其實已將小腿最性感的部份，以最優雅的方式展現出來。再往上露，就too much了。

+ 4 + 3 + 2

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3）永恆的黑絲

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要拿捏絲襪的藝術不容易，一不小心就會變了「怕冷的大媽」。關鍵在於款色與配襯：完全不見肉的80針絲襪未必是big no no，但最好配上長度剛到大腿一半的貼身短裙或oversize上衣，讓雙腳的輪廓清晰可見；而見肉的sheer stocking就剛好相反，只適合露出小腿部份，多了就庸俗。

個人心水推介是在cropped jeans底下，配上魚網、蕾絲、或帶點復古味道的dotted tights；這些款色通通都scream sexy，與中性的denim是個微妙平衡，只露3分的話，則是剛剛好的誘人。

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4）男裝襯衫的magic

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認真。

即使是終極cliché，但女生穿上男裝襯衫，仍是不少人心中的fantasy。挑選全白色、軟身布料（例如混入麻質）的男裝襯衫，最好有一點oversize，配上幼身腰帶，摺起袖口露出前臂；而比起展露心口部位，我個人更喜愛打開領口、將整件襯衫往後撥，露出頸背位置，前面鎖骨則若隱若現。混入剛勁的sexiness是有點難以捉摸，這正是性感的精髓喔。

+ 5 + 4 + 3

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