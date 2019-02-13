【My Choice】 平價口碑之選 韓國泰國銷量王面膜真係好用？

這個冬天雖然不太冷，但偶有洗完澡之後，總覺得面上的皮膚「緊繃繃」。當用了護膚品還是覺得不夠，大概就是保濕面膜出動的時候！

平日懶底的我，沒有勤力定期敷面膜的習慣，對面膜也不是專家級的程度，所以在挑選面膜時，「性價比」和口碑，都會是比較在意的考慮因素。在眾多「網紅」、銷量王面膜中，最近用過兩款效果不錯的韓國及泰國保濕面膜。價錢平得來也有不錯的補水效果，「粗用」也絕不會心痛！

SNP海洋燕窩補水睡眠面膜 (4ml x 20pcs @ $220)

說實在筆者對這個品牌不太熟悉，只是以娛樂性質用過一塊由朋友贈送、早年爆紅的動物系列面膜，也從身邊的女性朋友聽說它們的產品「幾好用」。這次用過有感效果不俗的是燕窩睡眠面膜，至適合在懶得花時間敷面膜，但又想保養一下的日子時候使用。

這款睡眠面膜平均只是$11一支。

面膜含有高濃度燕窩萃取及甘油成份，主要功效就是有補水和促進膠原蛋白合成的功效。特別喜愛它是貼心又衛生的獨立包裝，一次一支剛剛好，帶去旅行用也十分方便！在天氣或是皮膚特別乾的日子，相比起用面膜，我更喜歡在睡前塗上懶人Sleeping Mask。

敷完這款面膜最明顯的效果是皮膚隔天就像喝飽了水一樣，觸感變得柔軟，滑滑嫩嫩的，補水效果很好。個人覺得補水效果跟紅足多年的LANEIGE Sleeping Mask不相伯仲。相比之下，SNP的這款因獨立包裝更加分，而且價錢也比較平。不過Sleeping Mask向來的質地略黏，可能未必人人能接受到面上帶著濕潤的感覺去睡覺。

SNP黑珍珠精華眼膜及SNP黃金膠原蛋白眼膜 (60對一盒@ $180)

此外，它們的黃金膠原蛋白眼膜和黑珍珠精華眼膜的質素和表現也相當不錯。前者蘊含0.3mg黃金提取物及水解膠原蛋白成份，有去乾紋和保濕功效；後者蘊含30mg黑珍珠萃取，可以補水同時嫩白黑眼圈。

眼膜除開來算也只是$3一對，極之抵用。

如圖所見眼膜的質感像啫喱一樣，使用時不會刺眼，也沒有太大的香味。不過眼膜比較容易滑落，敷眼膜時還是平躺休息一下。除了可以使用在眼圈，也可用在眼角、八字紋和眉心共4個位置，大大的一盒又夠多用途，十分抵用！敷完後有感到眼紋即時減淡了少許，隔天眼周上妝位置也比較不易卡粉，效果可以維持大約一天。如果就急救保濕用途來說是滿意的，至於長久用下來有沒有效果，真的是有待觀察... 但如此便宜的程度，也不能要求太高了吧。

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妝蕾®RAY玫瑰純露野麥仁面膜 (玫瑰金限定版) ($73 / 10pcs)

泰國的護膚品對於香港女生來說可能比較小接觸，但泰國Ray面膜即使你沒有用過，也一定曾在藥房、化妝品店，或是個人護理產品的店舖見過「熟口熟面」的它。這款面膜價格不貴，但是外間對它的使用評價不錯，再經許多女明星，特別是范冰冰的好評加持更加有知名度，成為很多「自由行」來香港購物時的必買手信。

面膜平均大概$7.3一塊，紙質良好，沒有將貨就價。

特別喜愛面膜輕薄柔軟的質地，面膜紙有上下兩層保護膜覆蓋，上臉後第一個感覺是：舒服！面膜非常透氣、輕柔、也貼服臉型。

雖然用後並沒有太大的驚喜，但勝在平價得來表現尚算平均。

雖然是浸透了濃濃的精華液，但面膜亦能夠鎖住精華，不會一邊敷一邊滴下來。面膜紙質是感受到的好，敷著忙東忙西地做其他事也絕無問題。

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面膜質感輕柔透氣，上臉感覺舒服。

因為這款面膜也是相當高人氣，在使用前對它有較高的寄望，但我用後未至於被「驚艷」，但有感它在保濕、剪裁、貼服度各方的表現尚算平均，淡淡的玫瑰味非常討喜不會太假，勝在作為日常保養時「粗用」也不會心痛。

其他推薦：

The Body Shop植物幹細胞活肌精華面膜 + 植物幹細胞活肌精華

(The Body Shop植物幹細胞活肌精華 $349/30ml; $499/50ml + 植物幹細胞活肌精華面膜 $49/1pcs)

最近這款The Body Shop新推出系列的面膜售價$49一塊，未必稱得上十分「平價」，但是用後感覺真的很不錯！新系列以植物幹細胞、純素的概念為主打，使用重點是面膜及精華一同使用，雙管一齊下效果更好。

面膜一拿上手的第一個感覺是精華超多！

這個系列的面膜精華超多！除了鎖在面膜上面，在袋內仍然剩下不少精華。面膜有著明顯的香味，但對我來說是也在可接受範圍。面膜萃取自99%天然植物成份，無矽也不含礦物油的刺激。

面膜的紙質較為厚實，不過敷上去也不會感到悶熱。

面膜較為厚實，不過敷上去也不會感到悶，精華的滲透性亦不錯。起初也會怕敷完面膜後直接塗上精華會「too much」，但加以按摩後皮膚真的把所有精華吸收得七七八八，在最近濕暖的天氣也完全沒有負擔感。

我覺得這款面膜特別適合解決換季肌膚「時乾時油」的問題，鎖水保濕之餘也不覺黏膩，用後皮膚有種refresh的感覺，也多了點光澤感，特別喜歡用它來應付近期忽冷忽熱的天氣。

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