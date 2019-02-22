職場Power color 大解讀：穿哪種顏色的人最有機心？

最近在朋友飯局中聽到一件有趣事：朋友剛轉職到一家新的設計公司，有天剛好有重要的內部presentation，而朋友那天穿的是一件紅白間條上衣......

同事看見後都大感不妙，促請她立即到樓下ZARA買新衫更換，一問之下原來另有內情：「紅色是上司的『戰色』，凡有重要會議一律不准其他同事與她『撞色』，否則隨時成炮灰。」

(pinterest)

撇除該位上司的專璜，其實這種對顏色的執着，在外國的職場中頗為常見（尤其朋友所工作的是一家美國公司……）增加個人氣場、自信的顏色稱為「power color」，背後完全沒有精準科學根據，反倒是一種非常個人的選擇，更多是一種personal statement。例如英女皇在隆重場合總會選擇Royal Blue以顯個人尊貴、摩洛哥皇妃Grace Kelly在外交會晤中就穿上代表和平與openness的白色等。Jackie Kennedy第一次到訪法國掀起的熱潮，也源於她身上的一套粉紅色Givenchy。

+ 5 + 4 + 3

即使如此，其實多年來不少心理學家、身體語言專家都曾指出顏色如何影嚮別人對你的第一印象。運用得宜，即使未至於「戰無不勝」，對提升個人自信與存在感也是一個好開始。以顏色學權威Pantone的研究為例，不妨從以下四大顏色作參考：

大紅：熱誠（passion）與主導（dominance）

(pinterest)

大紅色是個強烈的色調，它不但代表了熱誠，也代表主動與激情。更巧妙的是，它在團隊中滲透了一種主導性，假如在會議中你需要發表新提案、又或是想表達你對負責項目的積極與主導，大紅色絕對能夠幫你一把。（換句話說也最有機心吧……）

但值得注意的是，穿大紅色時在剪裁上需要特別小心；因為大紅也擁有非常強烈的嫵媚感，適合選擇剪裁簡潔或中性的設計。太過貼身、或太女性化的款色（如蕾絲、荷葉邊）分分鐘傳遞了完全錯誤的訊息呢。（on purpose就另作別論…）

+ 2

【My Choice】 平價口碑之選 韓國泰國銷量王面膜真係好用？

寶藍（Royal Blue）：友好與團隊精神

(pinterest)

既然是英女皇最喜歡的顏色，當然別有奧妙。在顏色學中，藍色被認為是最「友好」的顏色，既無攻擊性、卻不失自我與dignity。於是不少職場專家都認為，藍色是最適合見工穿著的顏色。假如當日你的任務是需要促進團隊間的交流和合作（如team building），藍色是再好不過的選擇。

至於為何是寶藍而不是普通的藍，原因是在「友好」的氣氛中，仍不失你作為leader的領袖氣質。擔心寶藍色穿上身會太過serious或老氣，可盡量選擇柔軟的質地，如cashmere、 針織或純綿等。

+ 2

【high tea】甜蜜系、野餐主題、藝術風主題餐廳 特色下午茶推介

黑：絕對的領導力

(pinterest)

有沒有發現Steve Jobs 在每次的新品發佈中，都只穿黑？在眾多的顏色中，沒有比黑色更強更有力地表現領導力，同時傳遞認真、嚴肅與堅決等訊息。假如預視當天的會議將是一場硬仗，又或遇上要宣佈嚴肅、重大事件的日子，黑色是不二之選。

當然，黑色既是「大眾安全色」，「領導力」變成「透明」是一線之差。重點在於切勿選擇過於基本的剪裁，以免一不小心由組長變侍應。不妨投資一件質料上乘、具設計感的黑色上衣、外套、連衣裙等，反正用得著的場合多的是。

+ 3 + 2

白：坦誠可靠、有條理

(pinterest)

相對以上3種顏色，白色來得柔和，卻同樣有力。剛才提過摩洛哥皇妃Grace Kelly，就是身穿白色向世界展現摩洛哥尋求和平的決心；白色是一種讓人安心的顏色，假如希望以溝通解決問題，又或向對方展示個人誠意，白色衣服絕對能夠幫助你傳遞以上的訊息。

比起紅藍黑，白色的地雷相對較少，只要簡單得來不至於像穿着底衫進辦公室，相信問題就不大了。

+ 3 + 2

女生總在你身邊，請下載《香港01》App

立即下載： https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

延伸閱讀：

被上司投訴「唔好咁濃妝返工」？原來當中有潛台詞……

【CHANEL SS19】優雅OL必備 春夏「魚尾裙」熱潮強勢襲來！

【農曆新年】穿上大紅色衫慘變大媽？ 完美拿捏紅色在於「點睛」

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。