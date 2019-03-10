【Couple穿搭】情侶裝仲著到一模一樣？給你三個低調放閃搭配靈感

近年來，卻來越多情侶喜歡和另一伴穿情侶衣，除了展現感情之外，拍照起來更會讓照片更和諧、好看，而如何穿就變成許多情侶的難題，現在就讓搭編告訴你這三個小技巧，不用羨慕別人，讓你們也可以輕鬆達放閃，一起曬恩愛！

貼士一：同單品搭配

同樣或是相似的單品若是一同出現，即便是不同顏色在視覺上亦相當和諧，兩人穿上相同的單品，就算其他地方沒有特別作搭配，一樣也能展現甜蜜，相較起來是比較低調的情侶衣呢！

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貼士二：同色系搭配

在街上看見穿著同樣顏色衣著的兩人，大部份不是很好的朋友就是甜蜜的情侶，不一定要相同單品，只需顏色相同就能創造情侶感，相較於第一個撇步更是引人注目，若你是不害怕旁人目光，恨不得大家知道你們是情侶的類型，不妨試試這樣搭配吧！

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貼士三：「同色相反」搭配

若想試試同色系又覺得第二個撇步太招搖的話，可以試試這一種搭配法，同樣利用相同的顏色，只是改變了完全相同的穿搭，除了降低「浮誇」程度之外，更多了些率性、有型的視覺感受。

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結語： 想要穿情侶裝其實一點也不困難，不用一定要跟別的情侶相比，自己喜歡的搭配才是重點，不管如何，感情的好與壞取決於彼此，心意才是最重要的啊！

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原文：女友總是要你跟她穿情侶衣？這三個「撇步」學起來絕對沒問題！

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